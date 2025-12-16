捲富商小三風波陷低潮！Dora暴瘦到3字頭 證實離開樂天桃猿

Dora一度暴瘦到剩下體重剩3字頭。翻攝IG@dodo.ra_h

「樂天女孩」成員Dora（洪葳）自今年5月底被影射介入富商婚姻後，爭議迅速延燒，她隨即淡出球場應援與公開活動，連續3個月未出現在樂天桃猿啦啦隊班表中，外界一度猜測是否遭球團冷凍。近日Dora終於鬆口證實，經過多次討論後，已與樂天桃猿決定不再續約，雙方和平分手，結束4年的啦啦隊身分，她也坦言，這段時間選擇暫別舞台，是為了讓自己有空間重新整理人生方向。

低潮期暴瘦剩3字頭 家人陪伴成最大支撐

根據《CTWANT》報導，Dora 回憶當時風波爆發，情緒與身心狀態雙雙跌到谷底，長期食慾不佳，體重一度暴瘦到只剩「3字頭」，狀況讓家人相當擔心。她曾在 IG 分享低潮期的心境，自嘲：「瘦得很離譜，連盪鞦韆都坐不好。」她透露，媽媽幾乎每天進房陪她聊天、等她入睡才離開，爸爸也心疼地對她說：「如果真的很辛苦，就回家休息。」在家人的陪伴下，她才慢慢走出低潮。

Dora一度陷入低潮。IG@dodo.ra_h

回高雄放慢腳步 坦言身心早已透支

Dora回到高雄老家短暫生活，重新檢視自己過去4年幾乎沒有停下來的工作節奏，她坦言自己一直是個「工作狂」，通告、應援、商演行程滿檔，直到這次被迫慢下來，才真正意識到身心早已透支，所幸她過去累積了一筆存款，加上目前仍有商業合作、教舞課程與活動收入，因此短期內沒有經濟壓力，也讓她能安心把重心放在調養狀態。

轉戰TikTok拚新方向 不排斥復出

談到未來規劃，Dora表示明年將把事業重心轉向TikTok平台，嘗試直播與短影音經營，分享美妝、睡衣與生活內容，同時也持續進修英文，投入熱愛的滑雪運動，她透露過去曾因滑雪意外向後摔倒，在雪地昏迷10多分鐘，留下心理陰影，但去年重新練習後信心大增，甚至計畫挑戰CASI滑雪教練證照，至於是否重返啦啦隊或進軍演藝圈，她態度開放但不急於做決定，不排斥任何可能，有通告還是會接，也感謝粉絲在低潮時仍選擇守候，直言那份支持讓她至今仍感到非常溫暖。



