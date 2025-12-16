捲小三醜聞暴瘦！Dora突爆分手樂天 球團回應了

Dora向週刊證實離開樂天女孩。（圖／翻攝自DoraIG）





啦啦隊「樂天女孩」成員Dora（洪葳）今年5月捲入富商婚外情風波，一度消失應援舞台、神隱社群，沉寂3個月後才再度回歸社群，不過卻遲遲缺席應援，今（16）日週刊報導指出Dora證實離開樂天，對此，球團也正式回應了。

根據《CTWANT》報導，Dora捲入負面事件後陷入低潮，體重一度暴瘦至3字頭，與樂天桃猿進行多次討論後達成不續約共識，正式「分手」樂天，但未來不排斥再跳啦啦隊，不過明年計劃投入TikTok直播，並同步經營短影音，分享睡衣、美妝等生活內容。

對此，樂天球團稍早則回應表示：「明年合約會等明年球季開始前公布，謝謝。」對於合約一事始終抱持謹慎態度。事實上，Dora8月復出後，就有網友猜測她即將回歸球場，不過卻遲遲未等來消息，疑似遭到冷凍，而樂天當時則回應：「球團每月中排下月班表，就綜合球團和個人規劃做安排。」



