捲性侵醜聞！英國安德魯王子遭王室撤銷頭銜
[NOWnews今日新聞] 英國王室當地時間週四發布重磅聲明！國王查爾斯三世已正式啟動程序，撤銷胞弟安德魯王子的所有頭銜與榮譽，並需要從皇家寓所遷出。安德魯王子多年來捲入與性犯罪者愛潑斯坦及性侵未成年醜聞，此次王室做出行動被認為是切割醜聞以恢復公眾信任。
綜合BBC、CNN報導，白金漢宮在聲明中指出，「國王陛下今日正式啟動撤銷安德魯王子（Prince Andrew）頭銜、尊稱與榮譽的程序。從今以後，他將以安德魯‧蒙巴頓‧溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名。」安德魯的爵位包括約克公爵（Duke of York）、因弗內斯伯爵（Earl of Inverness）、基利利男爵（Baron Killyleagh）等，以及英國最高勳章之一的嘉德勳章與皇家維多利亞勳章，皆已被撤除。
安德魯原本持有溫莎大公園內、擁有30間房間的皇家寓所「皇家小屋」（Royal Lodge）的長期租約，享有法律上的居住保護，但也已經收到遷出通知，將搬遷到國王私人擁有的桑德靈罕莊園（Sandringham estate）內一處住宅，由查爾斯國王私費資助。
不過，由於要剝奪繼承權，需要經過英國國會立法並獲得英聯邦各國同意，過程耗時繁瑣，因此安德魯仍是英國王位的第八順位繼承人。
現年65歲的安德魯王子，多年來捲入已故美國金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪醜聞，而曾指控安德魯王子曾在她未成年時對她性侵的愛潑斯坦案的受害者之一，維吉尼亞．朱弗瑞（Virginia Giuffre）在今年4月自殺身亡，遺作回憶錄《Nobody’s Girl》近日問世，書中也再次指控安德魯曾多次對她性侵、包括在她未成年時。安德魯始終否認指控，並在2022年支付數百萬美元達成民事和解，朱弗瑞自殺身亡後，家人形容她的勇氣擊垮了一位英國王子。
王室強調，儘管安德魯持續否認相關指控，但「已做出嚴重判斷錯誤」，基於嚴重性與影響，不得不採取必要措施，「國王與王后始終與所有性侵害受害者及倖存者同在，並致以最深切的關懷與慰問。」此舉被外界視為王室意圖切割醜聞，尋求恢復公眾信任。
