捲性騷小草女神疑雲 毛嘉慶宣布退選！嘆：曾參殺人，何況小毛

毛嘉慶宣布退出桃園中壢議員初選。資料照，呂志明攝



媒體人毛嘉慶去年12月加入民眾黨，並投入桃園中壢議員黨內初選，不料近日卻傳出毛嘉慶涉嫌對黨內女黨工言語騷擾，民眾黨隨後證實確實有收到舉報，重申黨內對性平事件零容忍，並於今日（2/3）宣布暫停該選區初選民調。對此，毛嘉慶稍早於臉書發文宣布，退出中壢區議員初選，並表示原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍已經不存在了。

毛嘉慶日前被檢舉入黨前曾對黨內一名女黨工有越界言詞，引起黨內外高度關注，被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤也於1月31日打破沉默，直言政治人物的私德與人品至關重要，「我不願為錯誤的行為背書，也不願為了所謂的大局而掩蓋真相」，雖然未正面回應，不過據《NOWNEWS》報導，劉芩妤接受電話訪問時坦言「他的行為確實讓我感到不舒服，但細節請容我保留」。

廣告 廣告

針對相關爭議，民眾黨證實已接獲第三方檢舉，並於昨日（2/2）晚間對此開會討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要，並於今日宣布暫停該選區初選民調。

針對黨中央決議，毛嘉慶稍早於臉書發文感嘆「曾參殺人，何況小毛」，宣布退出初選，並表示「做人處事，讓任何人感受到『不舒服』，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉。但是，我沒說過什麼開房間逾矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋」。毛嘉慶表示，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

更多太報報導

6歲童被小五生逼吞3cm磁鐵！ 驚問「會卡肚嗎」父調監視器…補習班竟稱壞了

公開攀登101「幕後視角」！霍諾德大讚史詩級畫面：從未見過

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」