捲性騷疑雲 毛嘉慶宣布：退出民眾黨中壢區議員初選

有意參選桃園市中壢區市議員的民眾黨黨員毛嘉慶，遭檢舉對黨內西屯區議員參選人劉芩妤性騷擾。中評會主委李偉華今（3）日表示，由於收到本案當事人提供新事證，所以決議請選決會暫停該選區初選民調。對此，毛嘉慶稍早宣布，「退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。

毛嘉慶3日於臉書發文表示，「曾參殺人，何況小毛？做人處事，讓任何人感受到『不舒服』，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉」。

毛嘉慶強調，但自己沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，「我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害」。

最後，毛嘉慶宣布，「退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。

