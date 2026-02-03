捲性騷疑雲！毛嘉慶宣布：退出民眾黨中壢議員初選

毛嘉慶。（摘自毛嘉慶臉書）

民眾黨桃園市第七選區（中壢區）共有3位人選投入2026初選，分別為剛入黨不久的媒體人毛嘉慶、前社發部主任張清俊，以及中央委員林昭印，但毛嘉慶被張清俊具名檢舉對黨內女神性騷，使中評會3日宣布，收到本案當事人提供新事證，決議請選決會暫停該選區初選民調。毛嘉慶稍早發表最新聲明，表態退出中壢區議員初選。

毛嘉慶3日於臉書發文表示，「曾參殺人，何況小毛？做人處事，讓任何人感受到『不舒服』，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉」。

毛嘉慶指出，但是自己沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，「我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害」。

最後，毛嘉慶宣布，「退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。

