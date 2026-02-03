即時中心／張英傑報導

2026九合一選舉倒數只剩298天，民眾黨積極布局地方縣市長以及縣市議員選舉，原先有意代表民眾黨參選桃園市中壢區議員的資深媒體人毛嘉慶，卻傳出他涉嫌性騷擾民眾黨女黨工，被黨員向民眾黨中評會檢舉，民眾黨中評會昨（2）晚召開會議後，決定暫停該選區初選民調；對此，毛嘉慶今（3）日下午在社群平台，直接宣布「退出中壢區議員初選」。

對於毛嘉慶事件的爭議，民眾黨中評會主委李偉華表示，中評會已於昨晚召開會議，鑒於收到本案當事人提供之新事證，認為茲事體大，後續有深入調查之必要，因此決議請民眾黨選舉決策委員會，暫停該選區初選民調；黨主席黃國昌則表示，後續相關處置，黨中央會依法辦理。

對此，毛嘉慶今日下午以「曾參殺人，何況小毛？」為題，在臉書上發文說，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，直接跟他說，他會誠摯道歉；但是，他沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，他不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害。

對此，毛嘉慶宣布，「退出中壢區議員初選」，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／捲性騷疑雲 毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」

