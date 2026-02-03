捲性騷疑雲！毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

民眾黨桃園中壢區議員擬參選人毛嘉慶，近日傳出疑似有性騷事件遭舉報，民眾黨中評會今（3）日表示茲事體大，有深入調查必要，決議請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。對此，毛嘉慶強調，沒說過什麼開房間踰矩的話，對於中評會所謂新事證，他不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害，他因此宣布中壢區議員初選。

毛嘉慶近日傳出疑似性騷事件，今日宣布退出民眾黨中壢區議員初選。（圖／毛嘉慶臉書）

毛嘉慶指出，曾參殺人，何況小毛？「做人處事，讓任何人感受到『不舒服』，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉。」但毛嘉慶強調，沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，他不知道內容，也無從解釋，「這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害。」

毛嘉慶因此宣布退出中壢區議員初選，他並感嘆表示，「原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。」



◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

