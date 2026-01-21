捲性騷疑雲 邱臣遠駁子虛烏有

新竹市副市長邱臣遠遭爆在代理市長期間，疑似有性騷市長室同仁疑雲，邱臣遠二十一日表示該報導「子虛烏有」，將保留法律追訴權，捍衛個人清白。(記者曾芳蘭翻攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

近期傳出可能轉戰竹北市長選舉的新竹市副市長邱臣遠，遭到爆料、在代理市長期間，疑似性騷市長室同仁疑雲。邱臣遠二十一日回應指該報導「子虛烏有」，將保留法律追訴權，捍衛個人清白。

據媒體報導，邱臣遠擔任代理市長期間，要求市長室所有行程都要安排人力，其中有名女員工還被要求「連上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，並對邱的言行開始蒐證，在市長高虹安復職回歸市府獲悉後，第一時間就將這名女員工調離職務，並提供申訴管道。

邱臣遠強調，報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他本人及市府的名譽造成極大傷害。為求盡速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。