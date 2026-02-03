捲性騷風波 毛嘉慶宣布退出民眾黨議員初選

名嘴毛嘉慶先前捲入性騷擾爭議，被爆涉嫌對同黨女志工不當言行，當事人為民眾黨提名參選台中市議員的劉芩妤，發文發聲因毛嘉慶行為感受到「不舒服」。今（3）日下午，毛嘉慶宣布退出中壢區議員初選，表示讓任何人感到「不舒服」，就是自己不對。

毛嘉慶在社群平台發文，表示讓任何人感受不舒服，就是自己的問題，「直接跟我說，我會誠摯道歉」。但他也強調絕沒有說過踰矩的話，「中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋」，還指出已經對家人造成傷害。

毛嘉慶宣布退出中壢區議員初選，坦言「原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。

