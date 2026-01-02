捲收賄弊案！鄭文燦3度「延長出境、出海」8個月 裁定理由曝光

記者羅欣怡／桃園報導

前桃園市長鄭文燦2次境管到期，法院延長境管8個月。（圖／翻攝畫面）

前桃園市長鄭文燦涉，在任內涉及收賄500萬遭檢方起訴，目前案件審理中。同案被告等5人都裁定限制住居、出境出海，上個月2次境管屆滿，桃園地院上月28日三度裁定5人限制出境、出海8月。

合議庭認為，鄭文燦、廖俊松、廖力廷、廖家興、侯水文等被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，法院認定原限制出境原因仍存在，裁定自2025年12月28日起延長限制出境與出海8個月，確保司法追訴順利進行。

合議庭指出，經檢察官、5名被告及各自辯護人意見陳述後，合議庭考量陳述內容，仍與部分同案被告及證人所述有所差異，考量被告職業、社經地位、經濟能力及案情，綜合研判認定仍有逃亡或勾串共犯或證人之虞。

合議庭審酌，目前案件審理進度及這起弊案對社會公義與私人利益造成傷害，為確保國家能順利追究犯罪，必須與被告個人的「居住及遷徙自由」做權衡。

合議庭認定5人限制出境、出海原因與必要性依然存在，因此裁定鄭文燦等5名被告自2025年12月28日起出境、出海禁令再延長8月，法院同時通知內政部移民署、海洋委員會海巡署偵防分署即日起執行，可抗告。

