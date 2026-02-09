捲林岱樺助理費案出庭 釋煌智崩潰怒嗆檢：毀佛滅寺

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案延燒，被外界稱為林岱樺「地下總幹事」的通法寺住持釋煌智，因涉嫌偽造文書、背信及公益侵占遭起訴，9日在高雄地方法院開庭時情緒激動，痛批高雄地檢署採取誘導式政治辦案，更怒斥「這是台灣史上第一次毀佛、謗僧、滅寺」。

通法寺住持釋煌智。（圖／中天新聞）

根據檢方起訴書指出，釋煌智涉嫌透過「林三郎覺教基金會」支付林岱樺團隊27名員工薪資，總計約591萬餘元，質疑該基金會內部設有秘書處、文宣部、組織部等與弘揚佛法無關的政治組織圖，背離慈善初衷。檢方認定釋煌智涉及背信、公益侵占等罪嫌，依法提起公訴。

廣告 廣告

面對指控，釋煌智在法庭陳述個人意見時全盤否認，他辯稱該筆資金來源皆為信徒的「供養金」而非對外募集的「善款」，因此不涉及公益侵占或背信問題。釋煌智強調，基金會長期贊助弱勢、發放物資，僅因成立初期缺乏教育訓練，加上需照顧重病父親，才在程序上出現疏失，絕無不法意圖。

釋煌智在庭上聲淚俱下地指控，雄檢一開始就採誘導式政治性辦案，又將案件卷宗洩漏給特定媒體，對其「抹黑、抹黃」進行人格毀滅。他情緒激動地表示，承辦檢察官直接不掩飾地在庭上指出，因怕他影響民進黨高雄市長初選選情為由，要求羈押他，若捨棄政治立場，本案根本無以為繼，並引用佛經中「毀佛、謗僧、滅寺」屬地獄重罪的說法，強烈抗議檢方的濫權羈押與政治辦案。

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案仍在延燒。（圖／中天新聞）

辯護律師團火力全開，指控承辦檢察官在案件起訴後仍「場外辦案」。委任律師郝燮戈指出，承辦檢察官黃昭翰於案件起訴後的1月28日，疑似未表明身分、未出示證件，獨自前往通法寺，向志工詢問春節法會細節並掃描法訊平台QR Code，甚至疑似喬裝成一般民眾潛入寺廟蒐證，嚴重侵害辯護權。郝燮戈質疑，檢方在起訴後仍動機不明地現身寺院，顯見其對既有偵查事證缺乏信心，甚至企圖以「他案名義」規避法院的實質監督，造成寺方壓力。

高雄地檢署隨即反擊，嚴正駁斥並無辯護人所稱的不當蒐證情節，亦未曾提供被告所說資料予媒體。檢方強調，承辦檢察官為基督徒，並無燒香拜拜習慣，絕無前往通法寺之行為。高雄地檢署表示，相關指控純屬無端，若辯護人有相關質疑，應在訴訟程序中提出具體事證，而非在法律程序外進行人身攻擊。

釋煌智。（圖／報系資料照）

法官在庭上也針對律師與釋煌智發言予以批評，認為所提事項與案件審理本身並無關係，希望被告與辯方律師未來能克制發言，理性對案件討論，不要牽扯到無關的事項上。