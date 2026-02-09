捲林岱樺涉貪…住持法庭上崩潰嗆檢：「毀佛＋謗僧＋滅寺」！金流全說了

記者簡榮良／高雄報導

司法來，佛法反擊！民進黨立委林岱樺捲入涉貪1496餘萬助理費案遭起訴，重挫聲勢，高雄市長初選落馬。而她的左右手通法寺住持釋煌智也被查出透過「林三郎覺教基金會」支付員工薪資591萬餘元暗中助選，被依涉嫌公益侵佔及洗錢罪嫌起訴。今（9）日上午召開程序庭，釋煌智對罪名一概不認，倒是鬆口基金會的金流來自信徒供養金，絕非善款，也就沒有侵佔問題；想到曖昧訊息被外流，忍不住崩潰怒嗆檢察官抹黃一個出家人，甚至點名黃昭翰檢察官在案件起訴後偽裝成信徒到寺廟騷擾，將他逼上絕路，「毀佛、謗僧、滅寺」行徑堪比全台首創。

今日上午通法寺住持釋煌智被傳喚開程序庭，為其辯護的4名律師早早排排站準備迎接，他一下座車雙手合十，面露一抹微笑，對訴求隻字未提，事實上則有備而來，準備將這一年來的委屈一鼓作氣，站上法庭釋放。

法官針對起訴罪名逐一詢問，釋煌智全盤否認；其中以林岱樺父親林三郎名義成立「林三郎覺教基金會」，內部有個立委林岱樺基金會團隊，清楚列出組織圖，分設秘書處、文宣部、政策部、行程組、組織部等，被檢方質疑與弘揚佛法、慈善初衷背道而馳，釋煌智反駁，27人領的591萬多元，全是信徒供養金，非善款，沒有公益侵佔及背信罪問題。

釋煌智法庭上反問檢方：「如果若捨棄政治立場，那本案還剩下什麼？」，濫權羈押，這一連串政治辦案，根本是在「毀佛、謗僧、滅寺」。（圖／記者簡榮良攝影）

庭審最後，他有感而發，原本穩定的應答逐漸失控，聲淚俱下表示，林三郎基金會常發放物資給中低收入戶、贊助仁武高中營養午餐，從未對外化緣，就因為成立不久，一切還在學習中，遭逢88歲父親病情惡化忙於照顧，來不及對員工教育訓練而出現疏失。偵查中的資料洩漏給特定媒體抹黑、抹黃，無非是想達到未審先判，反問檢方：「如果若捨棄政治立場，那本案還剩下什麼？」，濫權羈押，這一連串政治辦案，根本是在「毀佛、謗僧、滅寺」，他身為一個出家人，絕對不會為難法庭公正審判，請求庭上能夠慈悲。

仔細拆解，釋煌智話中有話。根據《地藏菩薩本願經》等典籍記載，「毀佛、謗僧、滅寺」被視為「出佛身血」或「毀謗三寶」，屬極重惡業，謗僧者死後可能墮入地獄，受「拔舌」等苦，轉生為人也會面臨多災多難或口氣腥臭等報應，用佛法回擊司法相當罕見。

律師郝燮戈指出，黃昭翰檢察官疑獨自前往高雄市仁武區通法寺，偽裝成一般民眾向寺務志工詢問春節法會、點燈項目，背後目的是什麼？（圖／記者簡榮良攝影）

律師郝燮戈辯護過程指出，1月28日下午14時30分許，黃昭翰檢察官疑獨自前往高雄市仁武區通法寺，未表明檢察官身分亦未出示公務證件，以一般民眾名義向寺務志工詢問春節法會、點燈項目、費用計算方式及其他活動細節，並掃描寺內 QR Code 法訊平台，動機不明造成寺方人員壓力，質疑案件明明已經起訴，還要偷偷摸摸查什麼？檢方行為說明對起訴案件沒信心，那為何不乾脆撤回公訴算了，呼籲停止不當偵查，適可而止。

對此，雄檢回應根本沒這件事，承辦檢察官是基督徒，沒燒香拜拜習慣，更不會去通法寺，這是無端指控，請辯護人應該在訴訟中提出具體的事證。

