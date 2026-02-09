捲林岱樺涉貪…住持爆料「檢察官披信徒人皮」點燈！雄檢：他基督徒

記者簡榮良／高雄報導

司法、佛法過招，最後連基督教也參戰！民進黨立委林岱樺捲入涉貪1496餘萬助理費案遭起訴，其左右手通法寺住持釋煌智也被查出透過「林三郎覺教基金會」支付員工薪資591萬餘元暗中助選，被依涉嫌公益侵占及洗錢罪嫌起訴。今（9）日上午召開程序庭，釋煌智累積的怒氣一次宣洩，怒嗆檢方「毀佛、謗僧、滅寺」，更點名黃昭翰檢察官在案件起訴後偽裝成信徒到寺廟詢問點燈，有何居心？對此，雄檢回應，黃昭翰是基督徒，沒燒香拜拜習慣，說他去通法寺是無端指控。

今（9）日上午召開程序庭，釋煌智點名黃昭翰檢察官在案件起訴後偽裝成信徒到寺廟詢問點燈，有何居心？

今日上午通法寺住持釋煌智被傳喚開程序庭，為其辯護的4名律師早早排排站準備迎接，他一下座車雙手合十，面露一抹微笑，對訴求隻字未提，事實上則有備而來，準備將這一年來的委屈一鼓作氣，站上法庭釋放。

法官針對起訴罪名逐一詢問，釋煌智全盤否認；其中以林岱樺父親林三郎名義成立「林三郎覺教基金會」，內部有個立委林岱樺基金會團隊，清楚列出組織圖，分設秘書處、文宣部、政策部、行程組、組織部等，被檢方質疑與弘揚佛法、慈善初衷背道而馳，釋煌智反駁，27人領的591萬多元，全是信徒供養金，非善款，沒有公益侵占及背信罪問題。

釋煌智法庭上反問檢方：「如果若捨棄政治立場，那本案還剩下什麼？」，濫權羈押，這一連串政治辦案，根本是在「毀佛、謗僧、滅寺」。（圖／記者簡榮良攝影）

話鋒一轉，將矛頭指向承辦此案的檢察官黃昭翰，指控他1月28日下午14時30分許，獨自前往高雄市仁武區通法寺，未表明檢察官身分也未出示公務證件，以一般民眾名義向寺務志工詢問春節法會、點燈項目、費用計算方式及其他活動細節，並掃描寺內 QR Code 法訊平台，動機不明造成寺方人員壓力，質疑案件明明已經起訴，還要偷偷摸摸查什麼？

律師郝燮戈指出，檢方偽裝信徒點燈行為說明對起訴案件沒信心，那為何不乾脆撤回公訴算了，呼籲停止不當偵查，適可而止。（圖／記者簡榮良攝影）

對此，雄檢發聲明駁斥，洪姓被告稱「承辦檢察官未出示證件即私下進入寺廟，接觸志工與員工，造成寺內人員驚嚇，動機不明」乙節，本署澄清，絕無此事，且檢察官是基督徒，沒燒香拜拜習慣，不會去通法寺，這是無端指控，請辯護人應該在訴訟中提出具體的事證。法庭上司法、佛法過招，最後連基督教也參戰，事件歪樓速度，始料未及。

法庭上司法、佛法過招，最後連基督教也參戰。（圖／資料照）

