捲毛嘉慶性騷疑雲 劉芩妤打破沉默：心情難免受影響

台灣民眾黨近期捲入性騷擾疑雲，有意參選桃園市中壢選區議員的名嘴毛嘉慶，曾性騷擾同黨正妹女志工，引發黨內外關注。民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤在上個月31日晚間Facebook發文表示，面對這些紛擾與某些惡意言語，心情難免受到影響。為了不讓沉默被錯誤解讀，不願被他人「代言」，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私，而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量，會將所有心力回歸選區與基層，事情該告個段落了。

針對近期捲入媒體人毛嘉慶性騷疑雲，劉芩妤發文表態，這幾天看著外界討論得沸沸揚揚，我選擇先沈默了一陣子。一月，似乎是個多事之秋，原以為自己向來是那個越挫越勇、樂觀開朗的「小太陽」，能對風雨一笑置之。

劉芩妤坦白，面對這些紛擾與某些惡意的言語，心情難免還是受到了影響。為了不讓沉默被錯誤解讀，造成外界更多誤會，更不願被他人「代言」，我想是時候該簡單說明，以正視聽。

劉芩妤強調，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私，而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。這種可能對當事人造成二次傷害的行徑，並非我們所期待的正直良善，更不是保護受害者的應有之道。

劉芩妤認為，政治人物的私德與人品至關重要，不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相；因為我認為「誠實」、「正直」與「善良」是民眾黨最基本的底線，不容有任何模糊空間。

劉芩妤表示，這段時間，我全心投入基層，認真爭取選民認同，對於這場突如其來的紛擾，我本無意隨之起舞，但更拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點。始終相信，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選。

最後劉芩妤說到，會將所有心力回歸選區與基層，繼續為更好的政治文化努力！31日是1月的最後一天，事情該告個段落了。

※尊重身體自主權！請撥打113、110※

