捲毛嘉慶性騷疑雲 「小草女神」劉芩妤首度鬆口：確實不舒服

台灣民眾黨近日捲入性騷擾爭議，有意參選桃園市中壢區市議員的黨員毛嘉慶，遭檢舉在入黨前對黨內一名女黨工言語越界，引發黨內外高度關注。被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪）在1月31日晚間在臉書發文，首度打破沉默，回應近期風波。

劉芩妤31日在臉書上表示，外界討論甚囂塵上，她原先選擇低調不回應，卻發現沉默反而遭到錯誤解讀，甚至被他人「代言」，因此決定出面簡單說明、以正視聽。她強調，真正的保護受害者，應是尊重當事人的意願與隱私，而非將他人的傷痛轉化為政治操作。

廣告 廣告

劉芩妤也直言，政治人物的私德與人品至關重要，「我不願為錯誤的行為背書，也不願為了所謂的大局而掩蓋真相」，並重申誠實、正直與善良，是民眾黨不可模糊的基本底線。

她進一步指出，這段期間自己全心投入基層經營，無意捲入任何選舉紛爭，也拒絕被桃色標籤模糊焦點。她認為，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選，未來將持續回到選區、深耕基層，為建立更好的政治文化努力，並直言「事情該告一段落了」。

另據《NOWnews》的報導指出，劉芩妤接受電話訪問時表示，相關爭議與部分帶有惡意的言論，確實對她的情緒造成影響，她也坦言「他的行為確實讓我感到不舒服」。不過，基於避免對其他相關人士造成二度傷害的考量，具體細節她選擇不再對外多作說明。

劉芩妤並指出，事件曝光後，黨中央即主動與她聯繫，她已完整說明事件始末，並對黨中央將依照既有機制處理相關檢舉，表達信任。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

【看原文連結】