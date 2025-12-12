捲狗仔風暴遭約談 前記者謝幸恩無奈曝心聲：為了追殺黃國昌值得嗎？

謝幸恩移送北檢畫面。林煒凱攝

《中央社》前記者謝幸恩捲入黃國昌狗仔風暴，今11日遭檢調約談，經歷5小時複訊後，她於晚間22時38分離開北檢。時隔一日，謝幸恩在個人臉書發文透露自己近日身心狀況不佳，指控承辦檢察官在偵訊期間不斷追問政治關聯，「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

檢調昨日約談謝幸恩、狗仔林玉偉等人，複訊5小時後諭令謝幸恩無保請回，事後謝幸恩在個人臉書發文，透露她在這段期間身心狀況不佳，「昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。」

「直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。我拒絕了。我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。」謝幸恩接著表示。

謝幸恩感嘆，自己只是一個努力工作的人，卻被推向前線，讓她反覆問自己：「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

本案源於，《鏡報》9月底獨家揭露，民眾黨主席黃國昌自2022年起疑似籌組政治狗仔團隊，由謝幸恩擔任「狗仔頭」，負責招募包含林玉偉在內的狗仔成員，對政治人物展開長期跟監、偷拍。黃國昌會透過LINE群組親自下達指令，甚至曾在北市安和路辦公大樓與狗仔們開會，而謝幸恩不只跟監偷拍，還多次將拍到的影像撰寫成新聞稿，化名「蕭依依」在合作媒體刊登。

不僅如此，謝幸恩還被爆料將偷拍影像在藍營民代間兜售牟利，買家包含多名藍營民代，事件如滾雪球般越滾越大。

消息曝光後，謝幸恩火速向中央社請辭，也辭去台北司法記者聯誼會會長一職，但輿論仍高度關注。中央社隨後向北檢對她提出背信等罪嫌的刑事告訴，並將就名譽受損部分提起民事求償；青年監督聯盟則向北檢告發凱思國際負責人李麗娟涉犯《國安法》，以及謝幸恩涉犯《個資法》、《刑法》妨害秘密等罪，要求徹查狗仔集團金流及幕後主使者，目前檢調正持續偵辦，釐清幕後真相。



