捲王子不倫人妻粿粿！王品澔「突現身醫院」5字吐心聲

王品澔捲入粿粿與王子婚外情。（圖／翻攝自王品澔IG）





模特兒范姜彥豐結婚3年，日前自爆啦啦隊妻子粿粿（江瑋琳）與棒棒堂王子（邱勝翊）不倫戀，一趟「美國行」成了導火線，26歲鮮肉王品澔與33歲已婚女星簡廷芮「交換外套穿」掀熱議，兩人也被指對「粿王外遇」知情不報，事後發聲雙雙切割，表態久未與對方聯繫。

這趟「美國行」同行的有王子、粿粿、晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，其中范姜彥豐已退追王品澔和簡廷芮社群帳號；對於王品澔捲入這起風波，經紀公司伊林娛樂則表示「品澔完全不知情，去美國是因為看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。」

廣告 廣告

王品澔到醫院探望奶奶。（圖／翻攝自王品澔Instagram）

王品澔到醫院探望奶奶。（圖／翻攝自王品澔Instagram）

王品澔日前出席活動，被問到「粿王外遇」事件，他僅表示：「沒關注，不知道！」表示自己在群組中是安靜類型的成員。他近日更新Instagram限時動態，穿著全身黑衣、黑帽到醫院探視家人，心疼喊道：「奶奶快快好！」一舉一動再度成為外界關注焦點。



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫

●黃明志捲謝侑芯命案！ 警查「性侵」結果出爐

