捲王子、粿粿偷情風暴 簡廷芮神隱3天發聲：已有一段時間未聯繫

范姜彥豐、粿粿與王子（邱勝翊）之間的婚內情風波越演越烈，就連與他們同行美國的「王子幫」成員也被網友點名，再加上有狗仔爆料「出軌的還有另一對」，其中簡廷芮（Dewi）備受外界揣測，對此她神隱一天後，稍早發聲了。

簡廷芮今（10/31）日透過IG限時動態發出聲明，強調自己並非事件當事人，對於非自願受到外界高度關注，引發許多誤會與不實臆測，因此有必要作出澄清，「雖然與新聞中的相關人士都是朋友，但我不會支持任何不當行為。」

簡廷芮強調自己的生活重心一直放在家庭與工作上，「並沒有與任何人有不當關係」，自己與相關人士「早已一段時間沒有聯繫」，許多內容也是從新聞中得知，呼籲外界不要過度揣測，「希望大家給予我和家人應有的尊重與空間」。

簡廷芮捲入王子、粿粿偷情風波，神隱1天終於發聲。翻攝自IG

范姜彥豐日前拍片痛訴，妻子粿粿與好友王子「假裝朋友」暗通款曲，更指出身邊許多朋友知情卻選擇隱瞞，讓他深感背叛。此言一出，外界隨即將矛頭指向當初一同赴美旅遊的友人團，包括晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮與胡釋安等人，范姜彥豐也被發現陸續取消追蹤王品澔與簡廷芮，引發更多猜測。

另外，資深狗仔葛斯齊在社群爆料，「美國出軌團」不只一對，雖未指名道姓，仍引發外界無限聯想。昨（30）日網紅「闆妹」更在Threads上暗示「那群好友還有一對沒被爆」，並預告「再等幾天就會有消息」。

對此，王品澔的經紀公司第一時間回應，強調他「完全不知情」，並表示此次美國行是為了觀看NBA賽事，「與他們之間已有段時間未聯繫」。

