捲甲、嵌甲反覆發炎影響行走 醫：甲床重建手術可改善

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【NOW健康 吳思奕／台中報導】捲甲與嵌甲是常見的趾甲病變，若未妥善治療，可能造成疼痛不適，甚至影響行走。一名56歲的黃姓女子，去年開始因左腳大拇趾捲甲問題不勝其擾，穿鞋與走路都非常疼痛，無論是自行修剪趾甲、擦藥或到診所治療都沒有獲得改善。最後才至醫院接受局部皮瓣及甲床重建手術，術後恢復良好，趾甲也不再內捲生長。



捲甲為指甲過度彎曲 嵌甲是指甲邊緣長入兩側指肉



收治這名個案的童綜合醫療社團法人童綜合醫院整形外科醫師洪振庭說，患者因捲甲造成甲床嚴重變形，評估後建議其進行局部皮瓣及甲床重建手術。手術過程先移除趾甲並掀起甲床，把變形的趾骨骨刺磨除，再設計局部皮瓣用以填充甲溝空腔，最後才將整形後的甲床與皮膚縫合。

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另一名49歲的賴姓男子長期於工地工作，需長時間穿著安全鞋（大頭鞋），導致反覆發生嵌甲的情形。趾甲插在兩側指肉裡，常伴隨細菌感染與化膿，但因為工作關係需時常走動，使疼痛持續加劇。個案多年來因為嚴重嵌甲反覆引發甲溝炎，歷經4次拔甲治療仍反覆發作，令他困擾不已。近期因右大拇趾嵌甲再度引發甲溝炎，持續1週未見改善且有惡化趨勢，後經醫師評估，接受部分甲床切除合併局部皮瓣轉移之甲床整形手術，術後恢復良好且未再復發。



洪振庭說明，捲甲（Pincer Nail）是指／趾甲過度彎曲，沿著軸線由近端至遠端逐漸加大弧度，外觀如同被鉗子夾住。其成因可能是遺傳、甲床結構異常、不當修剪、穿著過緊的鞋子、足部壓力過大等，常見症狀則為是因為指／趾甲壓迫到指肉，走路或受壓時疼痛。 至於嵌甲（Ingrown Nail）則是俗稱的凍甲，是指／趾甲邊緣長入兩側的指肉裡，常見原因包含不當修剪、穿著緊鞋或外傷等。主要症狀為局部發炎、紅腫與疼痛，嚴重時可能進一步引起化膿。



捲甲、嵌甲易引發甲溝炎 嚴重恐致膿包與發燒



捲甲與嵌甲都會導致甲溝炎（Paronychia）發生，當指／趾甲刺入兩側甲溝軟組織時，便容易引發細菌或黴菌感染，伴隨紅腫、發炎、刺痛、流血與化膿等症狀，嚴重時還可能會引起發燒或出現膿包。其中嵌甲為常見誘因，捲甲若壓迫嚴重亦可能引發甲溝炎。



洪振庭指出，要預防捲甲或嵌甲的發生，民眾在修剪指／趾甲時應採用平剪法，即修剪時應延著指甲前緣平平地剪，呈現直線狀，亦不可剪太短或太深，指／趾甲長度應該與指端切齊或微凸。另外，建議選擇寬鬆舒適的鞋子，避免鞋頭過窄或過緊，減少腳趾甲長時間受到壓迫而變形。同時應保持足部乾燥，避免灰指甲或乾癬等問題發生，以免趾甲變厚變脆、增加變形風險。



最後，洪振庭也呼籲，捲甲或嵌甲若症狀輕微，可透過外用藥物消炎及正確修剪趾／指甲改善；但若已出現紅腫、疼痛等症狀，便應盡早尋求專業醫療協助，切勿胡亂挖剪或使用坊間偏方，避免症狀惡化或導致更嚴重的細菌感染。



# 首圖來源／童綜合醫療社團法人童綜合醫院提供



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