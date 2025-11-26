捲精舍案「被問在怕王薀什麼？」李威妻暴哭：曾被幫過無法說他不是

社會中心／台北報導

李威妻子簡瑀家（中）。（圖／資料照）

台北地院25日審理「精舍命案」傳喚藝人李威和妻子簡瑀家等人作證。簡瑀家開庭前已先透過律師請求「用屏風遮蔽」，審判長准許她到一旁「指認室」接受詰問後，她才鬆口指證，「聽到王薀當場要蔡女向冤親債主道歉」，最後甚至暴哭說，自己沒辦法去講王薀的不是，並透露原因。

由於先前庭審時，法庭上勘驗死者生前遭凌虐、拖行、倒臥雨中長達9分鐘的監視器畫面，讓蔡女家屬崩潰哭喊「太慘了」、「好像看到剴剴一樣」，加上王薀與其他師姐都在場，讓簡瑀家覺得很有壓力，因此昨天被准許她到一旁「指認室」接受詰問。

簡瑀家在「指認室」回憶，當天與李威在水月草堂處理經書校對工作，事前不知道蔡女正在進行「研討」，就她認知，只有王薀才能對信眾發起「研討」；同時透露，雖不知確切「研討」原因，只隱約知道似乎跟「法財」問題有關。

簡瑀家透露，王薀當時坐在椅子上，並當場要求蔡女「向冤親債主道歉」，且有看見吳慧珠強拖蔡女到櫃台，也有看到姜芃妤頂蔡女膝蓋、強逼下跪作小禮拜，而當王薀離開水月草堂時，蔡女則由梁碧茵攙扶、歪歪斜斜的站著；被問是否知道蔡女當下身體已經不適？她說，因為當下有人說蔡女「在裝」、「在演戲」，自己也無法判斷對方身體狀況。

針對檢方不禁詢問「你講的話也不見得對王薀多不利啊？你到底在害怕王薀什麼？」簡瑀家忍不住暴哭表示，因為覺得其他人都是想保護王薀或道場而有所隱瞞，加上過去王薀也曾經幫助過她，要自己說出對王薀不利的證言，讓她非常煎熬，「是我先生（李威）、律師鼓勵我要把事實說出來，我才鼓起勇氣來作證。」

