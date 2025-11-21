捲粿王不倫出軌風波！媒人連晨翔鬆口「簡廷芮老公狀態」：生活還是要過

記者趙浩雲／台北報導

連晨翔今年已變成人夫。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝人粿粿遭老公范姜彥豐爆料出軌王子（邱勝翊）形象跌落谷底，當時的美國行的另一對好友簡廷芮、王品澔因為互動親密，還互穿對方外套與情侶衣，兩人的曖昧傳聞甚囂塵上，但老公賴冠儒發文力挺簡廷芮，身為男方摯友與媒人的連晨翔昨（20）日宣傳TVBS影集《舊金山美容院》接受專訪，表示有私下關心好友，也替好友捲入風波感到心疼。

范姜彥豐日前出面爆料妻子粿粿偷吃之後，被發現同步取關簡廷芮和王品澔兩人，日前遭到爆料簡廷芮曖昧王品澔，因為兩人都有藏不住的分享欲，也會忍不住把私密細節講出去等，但是簡廷芮已出面發聲，老公賴冠儒也發文強調：「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」簡廷芮老公更強硬表示，希望別再有不實謠言影響無辜受害者，「造假的對話紀錄和所有惡意詆毀一律會採取法律行動」。

簡廷芮被直指曖昧王品澔，老公賴冠儒。（圖／翻攝自IG）

而連晨翔與賴冠儒同為「樹林幫」好友，也算是夫妻兩的媒人，還擔任過簡廷芮與賴冠儒的伴郎，賴冠儒也是第一個結婚的人，他表示有關心男方了，目前好友狀態還可以，因為他是素人，所以有提醒他「心理素質要強一點」，畢竟生活還是要過，不要因為看到社群上的東西心情被影響」。

