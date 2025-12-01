捲粿王不倫！簡廷芮首Po全家福「不露臉0笑容」網對比美國行：騙不了人
娛樂中心／綜合報導
簡廷芮日前捲入粿粿、王子邱勝翊的偷吃風波，後又被質疑與王品澔存在「不倫曖昧」，因兩人先前在節目中互動親密、甚至共穿一件外套，引發熱議。面對外界揣測，簡廷芮的老公賴冠儒親自發文力挺太太，風波才稍稍平息。不過網友最近又抓到「不同畫面」的對比，引發新一波討論，直呼「有談戀愛的都懂」。
簡廷芮昨（11月30日）在IG更新一家四口的全家福，地點在六福村，畫面中她與老公、兩個孩子罕見合體，打扮簡單，全家都露出輕鬆笑容。她發文說「每個週末都是帶孩子們出遊的家庭日～連續去了三個禮拜的遊樂園⋯累歸累⋯但看到他們的笑容就足矣！在這陪伴成長的過程中，也常常覺得自己得到更大的快樂和滿足」，不過她選擇不露臉、也將留言區關閉，疑似不想再被外界留言打擾。
然而網友把這張「家庭出遊照」與先前簡廷芮、美國行「四人組」的照片、影片放在一起比對，忍不住開酸。當時她與王品澔、王子與粿粿一起到美國錄影，影片中她靠著王品澔、在雲霄飛車上手放在對方腿上，神情放鬆又開心，還被標記配上《像晴天、像雨天》配樂，歌曲的開頭第一句是「好喜歡你」，網友形容「有夠曖昧」。
因此，昨晚全家福一曝光，網友紛紛表示「簡廷芮的家庭出遊合照（不露臉+鎖留言）對比美國出遊合照…有談過戀愛的都懂吧」，引發大家留言說「老公不要 爆料我 讓我們拍張美好的全家福 我爆掉的話 不能賺錢給家裡 對大家都不好 還會影響小孩 對我們雙方都不好」、「請看身體語言 新照片頭在躲 腳也…」、「真心覺得她老公是不是戀愛腦…都這麼明顯了還在幫她說話」。
更多三立新聞網報導
韓國瑜突上台乾杯！被點唱《夜襲》全眷村沸騰 韓媽媽秒制止：不能喝酒
直擊／許瑋甯、邱澤婚禮小物曝光！一人領「超澎派兩大箱」 藏暖心巧思
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 3 小時前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 1 天前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 2 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」
歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。中時新聞網 ・ 5 小時前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 13 小時前