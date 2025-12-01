捲粿王不倫！簡廷芮首Po全家福「不露臉0笑容」網對比美國行：騙不了人

娛樂中心／綜合報導

簡廷芮日前捲入粿粿、王子邱勝翊的偷吃風波，後又被質疑與王品澔存在「不倫曖昧」，因兩人先前在節目中互動親密、甚至共穿一件外套，引發熱議。面對外界揣測，簡廷芮的老公賴冠儒親自發文力挺太太，風波才稍稍平息。不過網友最近又抓到「不同畫面」的對比，引發新一波討論，直呼「有談戀愛的都懂」。

簡廷芮昨（11月30日）在IG更新一家四口的全家福，地點在六福村，畫面中她與老公、兩個孩子罕見合體，打扮簡單，全家都露出輕鬆笑容。她發文說「每個週末都是帶孩子們出遊的家庭日～連續去了三個禮拜的遊樂園⋯累歸累⋯但看到他們的笑容就足矣！在這陪伴成長的過程中，也常常覺得自己得到更大的快樂和滿足」，不過她選擇不露臉、也將留言區關閉，疑似不想再被外界留言打擾。

簡廷芮日前和王子、王品澔、粿粿等人去美國行神情興奮，還有招牌吐舌頭表情。（圖／翻攝自IG、threads）

然而網友把這張「家庭出遊照」與先前簡廷芮、美國行「四人組」的照片、影片放在一起比對，忍不住開酸。當時她與王品澔、王子與粿粿一起到美國錄影，影片中她靠著王品澔、在雲霄飛車上手放在對方腿上，神情放鬆又開心，還被標記配上《像晴天、像雨天》配樂，歌曲的開頭第一句是「好喜歡你」，網友形容「有夠曖昧」。

簡廷芮發文美國行的時候，挑選的音樂也很曖昧。（圖／翻攝自IG、threads）

因此，昨晚全家福一曝光，網友紛紛表示「簡廷芮的家庭出遊合照（不露臉+鎖留言）對比美國出遊合照…有談過戀愛的都懂吧」，引發大家留言說「老公不要 爆料我 讓我們拍張美好的全家福 我爆掉的話 不能賺錢給家裡 對大家都不好 還會影響小孩 對我們雙方都不好」、「請看身體語言 新照片頭在躲 腳也…」、「真心覺得她老公是不是戀愛腦…都這麼明顯了還在幫她說話」。

