捲粿王偷吃！簡廷芮妹妹曝「懷孕喜訊」網急喊：小心王子

簡廷芮的妹妹簡廷倪宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自簡廷芮、簡廷倪Instagram）





范姜彥豐爆出粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）外遇，一趟美國行成了偷吃關鍵，同行的已婚女星簡廷芮也捲入曖昧王子與王品澔風波，但簡廷芮夫妻發聲否認。她的妹妹簡廷倪日前宣佈懷孕喜訊，消息曝光後引起網友熱議，有人留言喊道：「請小心王子！」

簡廷倪曬出超音波照。（圖／翻攝自簡廷倪Instagram）

簡廷倪與男友今年10月登記結婚，日前在社群平台發佈影片，曬出超音波照片分享懷孕喜訊：「邁入第三個春夏秋冬，在倒數的日子裡，我們擁有了雙份禮物，雙倍的幸福！謝謝寶貝，選擇了我們陪你一起成長，從夢見你到確定你的那一刻起，再也沒有任何事讓我退怯，拚盡力氣守護你，只願你健康快樂，安穩長大，足矣。」

簡廷倪在家中還有大姊簡婕、二姊簡廷芮，她懷孕消息公開後在社群上引起熱烈討論，許多網友獻上祝福「簡家兩姐妹都是進度神速，雙喜臨門，恭喜恭喜！」、「太恭喜倪！！漂亮寶寶要現身地球了！」但因為姊姊簡廷芮捲入王子和王品澔感情風波，有網友就提醒喊道：「請小心王子。」



