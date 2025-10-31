捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺

王子（左二）認和粿粿（左一）「超過朋友界線」，同遊美國的簡廷芮（右二）、王品澔（右一）紛紛發聲澄清喊不知情。（翻攝簡廷芮IG）

前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。

范姜彥豐29日透過社群影片指控粿粿婚內出軌王子，眼尖網友也發現，范姜彥豐退追美國行成員中的王品澔和簡廷芮，也被外界懷疑知情，許多網友湧進2人社群討說法，第一時間王品澔透過經紀公司澄清「完全不知情」，並表示去美國主要是看NBA，而且工作忙已經有段時間沒聯絡了。

簡廷芮則在今（31日）天透過IG發聲明，指雖然都是朋友「但絕對不會支持任何不當行為」，另也強調自己生活重心都在家庭工作上，「並沒有與任何人有不當關係」，簡廷芮稱和相關人士已有段時間沒聯絡，許多狀況也是從新聞得知，還盼外界勿過度解讀、揣測，以致影響到她的家人。

簡廷芮老公、製造業小開賴冠儒也同步轉發貼文，並表示：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」力挺老婆。簡廷芮最為人熟知的作品，就是曾出演《我的少女時代》校花陶敏敏，2020年與賴冠儒閃婚，2人育有1子1女。





