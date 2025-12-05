捲粿粿婚變風波！昔喊范姜「一日男友」遭炎上 啦啦隊女神表演喊卡

〔記者林欣穎／台北報導〕范姜彥豐揭露老婆粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊掀起軒然大波，如今傳出已經談好離婚協議，這場風暴牽扯進許多人，像是之前《全明星運動會》紅隊成員，王子緋聞對象席惟倫等，其中曾找范姜合拍新歌MV的啦啦隊員俐蓁，過去也一度遭到網友炎上，甚至影響到工作。

俐蓁之前曾邀范姜合作拍攝《遇見愛》MV，俐蓁當時發文提到對方稱是「一日男友」，不過隨著范姜婚變消息爆開，俐蓁反遭網友出征，認為她沒邊界感，此事也讓原本要以歌手活動的她受到影響，傳原本接了10多場的校園演唱會，之後都取消，俐蓁隨後又將重心擺回啦啦隊身上。

雖然歌手發展受到影響，但俐蓁依舊忙碌，她昨才在IG限時動態上提到，最近很忙不常更新，「相信一切都在更好的路上」。她也有感而發提到，自己還有很多不足，會去接受、面對和挑戰。

