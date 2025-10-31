捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」

藝人王子（邱勝翊）近日遭范姜彥豐指控與粿粿（江瑋琳）談婚外情，後王子道歉坦承與女方的互動「超過了朋友間應有的界線」，甚至先前一同去美國遊玩的簡廷芮等人也陷入輿論中。對此，簡廷芮31日PO文「絕不支持任何不當行為」，也強調自己沒有與任何人有不當關係。

王子（右）與粿粿（左）的婚外情風波讓簡廷芮（中）也陷入輿論中。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

簡廷芮31日在IG限時動態發文，表示和王子和粿粿最近幾乎沒有聯絡，也不知道2人的事，「本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。」並標註老公賴冠儒。

賴冠儒也轉發該則動態，表示「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」力挺愛妻。

賴冠儒轉發簡廷芮的限時動態。（圖／翻攝自賴冠儒、簡廷芮IG）

回顧此事，范姜彥豐29日發布影片，提到粿粿與王子、簡廷芮、王品澔、晏柔中、胡釋安等好友一同到美國旅行2週後，返台以「需要更多個人空間」為由，不願再報備行蹤，甚至開始不回家，夫妻關係逐漸疏離。

范姜彥豐稱握有粿粿與王子明確的出軌證據，直指王子破壞了他的家庭，「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」引發軒然大波。

