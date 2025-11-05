捲網紅命案遭通緝！ 黃明志神隱2天 投案喊「不會逃」

馬來西亞 / 綜合報導

謝姓女網紅在馬來西亞飯店死亡，大馬警方以「謀殺案」調查，並通緝當時在場的黃明志！不過黃明志從2日發文駁斥吸毒後，幾乎音訊全無兩天，直到今(5)日凌晨，才現身警局投案，第一時間還拿起手機自拍發文，他強調會給家屬一個交代、自己不會逃，警方也將向法院聲請延長扣留7天，以釐清命案真相。

頭戴招牌毛帽，揹著側背包歌手黃明志，穿得一身輕便，現身警局外第一件事，竟仕拿起手機自拍，口罩拉下一半，眼皮略顯沉重神情有些憔悴，黃明志同步將影片，發到社群強調自己，會全力協助警方調查，給死者家屬一個交代。

自己不會逃也不曾逃過，但音訊全無兩天，被大馬警方通緝5日凌晨，在多名友人陪同下，開了3輛車前往警局與警方接洽，從10月22日女網紅死亡，黃明志涉嫌吸毒遭逮，10月24日獲得交保，事件曝光後11月2日發文駁斥吸毒，之後就消失兩天，11月4日案件轉謀殺偵辦。

黃明志被警方通緝，5日凌晨1點10分，才現身警局投案，而謝姓女網紅死亡，家屬無法接受外界也關心，台灣司法能否介入調查，黃明志過去在台灣，演藝活動不少，如今台灣女網紅之死，台灣司法也有管轄權，未來若黃明志入境，檢警仍可拘提調查，並交由法院審判。

律師李育昇說：「台灣跟馬來西亞間並沒有簽訂引渡條約，因此台灣沒有辦法將黃明志引渡來台灣，但如果之後黃明志在馬來西亞服刑完畢後來台灣，台灣司法還是有權對他進行審判的。」現階段黃明志再被逮，大馬警方表示5日上午，會將黃明志，還押至金馬律警局，並向法院聲請延長扣留7天，要持續追查女網紅死亡真相。

