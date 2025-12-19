捲網紅命案黃明志認了跌人生低谷 久未出門怕被眾人指指點點

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志近期因為捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前處於口頭保釋期，將一直持續到明年1月11日。雖然原本大馬方面傳出他涉毒，但最新消息指出，事件可能大翻轉，最後檢測結果可能對他有利，事件傾向他未吸毒的方向發展，今(19日)黃明志也談到近期心情，認了跌到谷底。

黃明志談到：「近期應該是我人生中的最低谷了，工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待，我也已經很久很久沒出門了。」

另外黃明志在社群分享《大雨》MV，並談到：「年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情，昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人！」據悉，黃明志昨因病假請假未出庭，目前暫定12月22日針對事前傳出的涉毒指控出庭，網友鼓勵他，希望最後能獲得清白。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

