捲網紅命案! 鬼才黃明志愛創作諷習近平 中國列黑名單

42歲的大馬鬼才黃明志，從出道以來就話題不斷，不僅多次因為影片中的侮辱言論，遭到馬來西亞政府通緝，更曾因涉及宗教議題而被捕入獄，成為馬來西亞警方的「眼中釘」，尤其他喜歡寫歌嘲諷習近平與共產政權，不少網友叫好，但也被中國列為黑名單。

歌手 黃明志 vs. 陳芳語 "玻璃心"：「對不起傷害了你，傷了你的感情，我聽見有個聲音，是玻璃心碎一地。」

以情歌口吻暗諷中國小粉紅，2021年黃明志與陳芳語合唱的玻璃心，在網路上掀起點閱熱潮，如今捲入護理女神謝侑芯之死，一出事就出人命，過往風格也是話題滿滿。

話題不斷！ 黃明志諷習維尼.得罪大馬 愚人節詐死騙粉絲

黃明志捲入命案風波。（圖／民視新聞資料照）





歌手 黃明志：「我維尼代表中央邀請黃明志，一起歡度龍年。」

一身維尼裝扮，嘲諷中國國家主席習近平，以嘲諷時事作為創作靈感的黃明志，今年42歲，2007年因為創作"麻坡的華語"，在網路上爆紅，創作的歌曲、影片，大膽挑戰各國紅線，擁有高人氣。2007年因改編馬來西亞國歌，遭政府以侮辱國歌起訴。2016年因為"OhMyGod"MV在清真寺拍攝，被認定有侮辱宗教嫌疑，遭馬來西亞警方拘留。

相隔一年半，一首狗年賀歲曲，讓他再度被捕。





黃明志風波不斷。（圖／民視新聞資料照）





2024年在社群上發布訃聞及告別式"詐死"，讓不少粉絲信以為真，結果竟是新歌宣傳方式。

2025年拍攝的影片，也被認為挺孫生性騷，引發網友不滿。

歌手 黃明志 vs. 樂團 玖壹壹 "Oh My God"：「南無阿彌陀佛哈雷路亞保佑我，就算大風大雨大起大落我都能渡過。」

過去曾和黃明志合作多首MV的製片，張元瀚友也在社群上爆料，接拍黃明志的案子，每回預算都低到不行，痛批他根本不尊重專業。

隨著黃明志捲入網紅猝死風波，過去的種種，被一一放大檢視。

原文出處：話題不斷！ 黃明志諷習維尼.得罪大馬 愚人節詐死騙粉絲

