捲網紅猝死黑歷史曝 黃明志涉毒恐鞭刑1／黃明志捲命案！搜出9顆搖頭丸 恐遭關2年+鞭刑3下

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞飯店猝逝，而當時跟她一起在飯店房間裡的，竟然是大馬歌手黃明志。現場更搜出九顆搖頭丸，甚至驗尿後，黃明志體內驗出了安非他命、K他命等4種毒品的陽性反應。而大馬警方也澄清，根據現場判斷，應該沒有性侵跡象，但光是持有和吸食毒品，黃明志就將面臨2年刑期外加鞭刑3下。

藝人黃明志：「爸對不起，我爸積蓄統統都給了她，媽我是真的愛她，不能不能沒有她。」就是這首〈中國痛〉。

大馬歌手黃明志，找來護理系女神謝侑芯拍 MV，如今女方猝死，黃明志成了唯一在場人，更在房間內搜出二級毒品。

這回事情大條，恐怕不是句「對不起」就能解決，大馬警察在謝侑芯陳屍房間內搜出九顆藍色藥丸，一共 5.12 克，初步判定是搖頭丸「愛他死」。

但第一時間，黃明志對外聲稱絕對沒吸毒，也被狠狠打臉，尿檢驗出安發他命、冰毒、K 他命、大麻，四種都呈現陽性反應，涉嫌持有和吸食毒品，將面臨至少兩年監禁和三下鞭刑，外加罰款。

但大馬警方也強調，根據現場痕跡判斷，沒有任何性侵成分，不會以性侵犯罪名展開調查。但種種跡象，都顯示黃明志與死者謝侑芯關係不尋常，尤其勘驗現場，死者全身赤裸倒臥浴缸，但地面、浴缸沒沒水的痕跡。

黃明志卻說，謝侑芯自稱要洗澡，才發生意外，說法明顯有出入，讓謝侑芯經紀人發文砲轟，黃明志言論跟警方報告完全對不上，到底隱瞞哪些真相不敢說。

歌曲〈玻璃心〉：「對不起，傷害了你，傷了你的感情。」黃明志出道至今，爭議連環爆。因為這首〈玻璃心〉，惹怒中國網友，慘遭封殺，也曾激怒馬來西亞政府，更在愚人節大開玩笑，發死訊、辦半告別式。

就連合作〈中國痛〉的製片張元瀚也出聲，給的預算低到誇張，不尊重專業，合作簡直是地獄級體驗。如今再捲入命案，這回想脫身，恐怕沒那麼容易。

