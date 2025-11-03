捲網紅猝死黑歷史曝 黃明志涉毒恐鞭刑2／謝侑芯護理系轉行當模特 遭傳當伴遊、好友雪碧親回應

已故網紅謝侑芯在馬來西亞猝死案，她生前最後的專訪影片也曝光了，她說自己在當大尺度模特之前，在台中就讀護理系，而且還有2年的臨床經驗，後來北漂到台北轉行，好身材的她也快速竄紅。外界傳出謝侑芯是被好友雪碧派去馬來西亞當伴遊，才會遭遇死劫。今（3日）凌晨，雪碧在社群軟體發文，寫下「人心中的成見，就像一座大山」，再引發外界議論。

已故網紅謝侑芯：「哈囉，大家好，我是侑芯。」淺灰緊身洋裝，不吝嗇展現好身材，已故網紅謝侑芯，生前最後訪談曝光了。

已故網紅謝侑芯：「我小的時候是念護理系，我那時候臨床經驗大概兩年，不適合我所以我後來毅然決然就在台北發展。」

護理系畢業的謝侑芯，當年下定決心從台中北漂台北，轉行當大尺度模特兒，好身材讓她火速爆紅，如今突然猝死，震驚外界一度傳出，謝侑芯就是被身旁好友雪碧派去馬來西亞當伴遊，但不只謝宥芯。

經紀人痛批全是子虛烏有假消息，雪碧3號凌晨也發動態，寫下簡短12字：「人心中的成見，就像一座大山」，掀起外界議論。

還有謝侑芯閨密、網紅謝薇安也公布對話紀錄，早在一周前詢問黃明志，有沒有聯繫上謝侑芯，但對方完全不回應，怒嗆根本是心裡有鬼。

網紅黃明志：「就讓我們以熱烈掌聲，歡迎大叔版的屁孩出場」，就在謝宥芯猝死消息傳出後，黃明志YOUTUBE頻道，既然還上傳名為「大型翻車現場」的新片。

立刻遭網友出征留言，這下真的是大型翻車現場，還有人直球發問：「謝侑芯怎麼樣了？」直言對黃明志很失望，必須為所作所為負責。

謝侑芯驟逝，就連醫師蘇一峰也直呼不尋常，年紀輕又沒特殊病史，自然死亡機會其實很低，應該檢驗毒品反應，確切死因只能等馬來西亞警方給答案。

