捲網紅謀殺 黃明志投案警扣押七日1／黃明志人間蒸發？ 本尊PO限動證實：已投案

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案。（翻攝自黃明志、謝侑芯IG）

持續關心大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案的最新消息，馬來西亞警方昨（4日）表示，將整起案件定調為「謀殺案」，隨後傳出黃明志失聯多日，大馬警方宣布「全國通緝」。沒想到黃明志今（5日）凌晨1點10分主動到首都吉隆坡投案，還在社群媒體PO文表示會配合警方調查，更強調自己過去7次被通緝，都是自己投案，會給社會大眾和死者家屬一個交代。

自拍影片證明自己根本沒有逃跑，反而大大方方前往投案，大馬藝人黃明志被捲入網紅謝侑芯命案，馬來西亞警方4號正式定調為謀殺案進行調查，結果卻傳出黃明志早已人間蒸發。

大馬新聞Buletin TV3主播：「根據我們收到的最新消息，警方報導表示還在追查黃明志，以協助調查女網紅死亡的案件，吉隆坡警察總長拿督法迪爾告訴媒體，黃明志疑似在女子的遺體被發現，且被定調為謀殺案之後就消失了」。

大馬警方4號宣布，要動員多方力量，全面追緝黃明志，沒想到就在5號的凌晨1點10分，黃明志在個人社交媒體Instagram和臉書上PO限動證實，自己的人此刻就在大馬首都吉隆坡的金馬警局大門口，同時，他也發文澄清，已經跟警方約時間到警局報案和報到，如今人已經抵達警局，將會全力協助警方調查，要給社會大眾和死者家屬一個交代，最後更表示，過去7次被通緝都是自己主動報到，強調根本不會人間蒸發。

黃明志發文短短7個小時，已經獲得超過2萬人按讚，不少網友紛紛給予鼓勵，大讚他配合警方調查的勇氣，但也有部分網友認為黃明志說詞前後反复，恐怕還有更多隱情，根據大馬媒體《星洲日報》報導，黃明志是在1名律師和2名友人的陪同下，在凌晨1點10分步入警局，經過1個小時左右，律師和友人才離開警局。

黃明志在今年4月底上傳的新歌悔過書如今也被網友的留言灌爆，諷刺他根本神預言，也在網路上引起話題，而馬來西亞警方最新指出，將依照司法程序在5號向法院提出羈押申請，爭取更多時間進行調查。

