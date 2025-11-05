捲網紅謀殺 黃明志投案警扣押七日2／謝侑芯最後對話！失聯18小時爆死訊 黃明志最重恐死刑

網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，案情疑點重重，經紀人透露，謝侑芯21日晚間7點還和友人傳訊息，卻在兩分鐘後失聯，18小時後傳出噩耗，更懷疑現場可能還有第三人，好友雪碧也難以置信，指出謝侑芯原訂24日返台、26日兩人還約打高爾夫，律師指出，長時間失聯跟大馬警方疑掌握毒品相關證據，都影響案情朝謀殺方向偵辦，若屬實黃明志恐面臨死刑，外交部則強調全程協助家屬。

一群閨密們錄下遊玩影片，謝侑芯最後一則igPO文，是被馬來西亞的正妹網紅DJ鄔唯標記，時間點在10月19日，就是謝侑芯失聯前3天，貼文沒標記地點，只看的出來在一家飯店的泳池邊。

經紀人Chris更列出謝侑芯失聯疑點，他生前最後與外界聯繫在21日晚上7點07分，謝侑芯表示自己在吉隆坡，2分鐘後還分享一則短影音，沒想到接下來人就此失聯，警方卻在22號下午1點40分獲報，這中間空白的18小時人去了哪裡？到底發生什麼事？經紀人也想知道，現場除了謝侑芯、黃明志，有沒有飯店人員、目擊者或是其他第三人。

謝侑芯好友網紅雪碧igpo出謝侑芯最後專訪，兩人10/20還有聯繫，謝侑芯透露，自己到馬來西亞拍廣告，24日回國，兩人約好26號打高爾夫球，卻從此失聯。律師舒盈嘉：「除了消失的狀況外，警方可能發現其他疑點證據，以及毒品的狀況，因此朝謀殺方向進行偵辦，另外如果涉及謀殺，最高可處死刑或終身監禁」。

黃明志看來難逃重刑，但外交部也被點名，對全案疑似冷處理。外交部長林佳龍：「駐馬來西亞代表接獲馬來西亞政府通知後，就已經有消息告訴謝姓的家屬，也因為考量當事人隱私，我們沒有另外對外來說明」。部長親上火線駁斥，如今隨著黃明志投案，謝侑芯家屬也趕抵馬來西亞，案情真相將逐步水落石出。

