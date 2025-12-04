捲聖石金業詐騙案被爆要求警方道歉 林思銘：毫無所悉

林思銘否認施壓警方關說違法吸金案。資料照 林思銘辦公室提供



標榜高檔黃金現貨買賣的「聖石金業」捲違法吸金案，國民黨立委林思銘被媒體指控介入並要求警方致歉。對此，林思銘今（4日）回應，對此案毫無所悉，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，他絕不護短。

《自由時報》報導標榜高檔黃金現貨買賣的聖石金業捲入重大違法吸金案，涉嫌詐騙上千名投資人，台北地檢署日前拘提董事長邱嬿妤等30名高層，查扣50公斤黃金等不法所得約10億元；邱女複訊後以500萬元交保。據了解，該公司先前曾委由國民黨立委林思銘出面介入協調，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉，成為繼林被指涉協助關說太子集團核心中國籍幹部多次入境後，再度捲入的類似爭議。

廣告 廣告

林思銘下午透過國會辦公室回應，本人對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明。他說，本辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，本人絕不護短。

林思銘上月才遭爆曾協助太子集團中國籍幹部來台。當時他透過辦公室回應，僅代民眾電話詢問行政機關流程，是否核准皆由主管機關決定，否認涉入關說。

更多太報報導

「聖石金業」黃金投資「保證買回」捲詐騙！女董座500萬交保、戴電子腳環

接棒楊文科竹縣長藍三強爭霸 林思銘：支持黨內初選採全民調

被爆關說行政機關讓太子集團陸籍成員來台 林思銘：僅協助詢問流程