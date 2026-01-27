捲肇逃案首開庭! 黃子佼"換衣服"不認罪 雙方達和解

社會中心／綜合報導

藝人「黃子佼」持有兒少性影像的官司還沒結束，又捲入一起「肇逃」案件！去年8月，他開賓士車和一名騎車婦人發生擦撞，卻直接離開，遭到起訴，上午（27日），新北地院首次開庭，黃子佼不認罪，稱「當下沒感覺撞到人」，和對方達成和解，而他這次出庭，不僅換了車，也換了裝，疑似想躲避媒體。

身穿軍綠色外套、藍色運動長褲，黃子佼捲入肇事逃逸案，現身新北地院，這次首度開庭，但庭訊只有短短5分鐘左右，就結束了。

面對所有問題，全程不發一語，黃子佼和律師快步走人。不過，大家也注意到，黃子佼這一身裝扮有別於以往，過去針對持有兒少性影像的官司，他都是同一款藍色襯衫、格紋長褲，這次換了新戰袍。





回溯去年8/24早上7點多，黃子佼開車經過新北市三重區巷口，為了禮讓前方一輛機車，突然向右偏，導致和同向60歲林姓女騎士發生碰撞，騎士連人帶車倒地，但黃子佼的車停沒停下，直接開走，女騎士當時臉部、右前臂、左手肘和右膝擦傷，最後自行就醫、自行報案。





不過黃子佼否認肇逃，說「當下沒感覺撞到人」，但已經和女騎士和解，對方撤告，檢方則依肇事逃逸罪嫌起訴，過失傷害部分不起訴；對於這一次的開庭，黃子佼依然否認肇逃。

到底有沒有肇逃，就等法院判斷，不過這次開庭，黃子佼除了換裝，先前坐的白色賓士也換成黑色BMW，甚至刻意在法院繞了一大圈，疑似為了躲避媒體，不想因為負面消息，出現在鏡頭前。





