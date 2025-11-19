捲胡瓜襲胸風波！籃籃今首露面錄影 狀態曝光

胡瓜、籃籃同框錄節目。（圖／東森新聞）





日前知名主持人胡瓜在節目《綜藝大集合》中，示範玩招牌遊戲「投懷送抱」，卻被網友發現胡瓜疑似摸到籃籃胸部，引發討論。今（19日）籃籃與胡瓜同框到中壢錄製節目，互動如常。

《綜藝大集合》日前到雲林出外景時，胡瓜與籃籃示範玩招牌遊戲「投懷送抱」，卻在其中一次挑戰時誤觸籃籃胸部，被眼尖網友發現，引發熱議。今日胡瓜女兒小禎也發聲，認為胡瓜不是故意的，同時也表示是因為胡瓜與籃籃相熟，避免遭人誤會才選擇與籃籃一起示範。

關於此次遊戲環節，製作單位也緊急發聲，表示這一個遊戲畫面將會修剪，不會有類似「襲胸」的畫面播出，並表示未來會檢視遊戲流程，避免出現類似情況。當日在現場的藝人郭忠祐表示，這個遊戲一定會有近距離接觸，認為應該只是角度問題造成錯位，並表示再他的角度來看，並沒有問題。

今日胡瓜、籃籃、阿祥等人一起到中壢錄影，胡瓜不受事件影響，繼續錄製節目，與籃籃互動也與過去一般，籃籃也相當關心胡瓜遊戲戰況，不過受爭議的「投懷送抱」在今天的錄製中並沒有看見



