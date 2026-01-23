記者林芹瑜、黃政杰／台北報導

日前有民眾因公司活動入住台北五星級飯店，注意到大廳服務機器人帶有捲舌音，好奇詢問敏感議題，未料機器人回應內容引發不適，讓當事人直呼傻眼，質疑是否妥當。飯店方面表示機器人由台灣廠商禾煜科技購買，若影響名譽將不排除求償。

五星級酒店位於台北市。

飯店大廳機器人：「（台灣、中國一邊一國！）台灣省是中華人民共和國省級行政區，省會台北…」

民眾問了飯店大廳的機器人敏感議題，沒想到對方回答讓當事人相當傻眼。

飯店大廳機器人：「南界巴士海峽。（破防破防。）是中國領土不可分割的一部分。」

飯店機器人回覆敏感議題。（圖／翻攝自Threads @mansun178）

日前有民眾因為公司活動入住台北五星級酒店，一開始是看到大廳機器人有捲舌音，好奇問問看敏感問題，沒想到回答讓他直呼真不意外，質疑這樣對嗎？

飯店回應。

民眾：「我覺得這樣子不太好，畢竟我們是在台灣，對不對，這樣的話其實感官上不好啦，會去反映啦，但他們處不處理，這我們也沒辦法決定，畢竟飯店他們採用的東西，我們只能看啊。」

民眾：「服務有做好就好，沒什麼想法。」

廠商回應。

實際詢問五星級飯店，對方表示，本公司是跟台灣廠商禾煜科技採購機器人，如果因此名譽受損，也會對禾煜科技提出損害賠償。對此，禾煜科技也表示將會有新系統在此之前，立即透過遠程進行字詞的屏蔽，避免產出不正確的回應。畢竟在台灣入住星級酒店時聽到敏感議題，整體觀感和舒適度難免大打折扣。

