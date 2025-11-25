捲蘇丹紅風暴！ 歐萊德：有疑慮產品未流入市面.永久停產

台北市 / 綜合報導

國內化妝品市場，被驗出含有禁用色素「蘇丹四號」，不少業者都進行預防性下架，其中知名品牌歐德萊的男用，女用養髮液遭受波及，今(24)日他們特別召開記者會，強調經過檢驗沒有任何一瓶，流入到消費者手中，有疑慮的產品已全數封存，董事長葛望平也哽咽表示，為了解除消費者疑慮，這兩款產品將永久停產。

歐萊德董事長葛望平說：「這兩款產品，永久停產，即使是疑慮批次的零流出。」提到元老級的產品，從此永久停產，知名美妝品牌歐萊德的董事長葛望平，語帶哽咽一度說不出話，國內化妝品市場，被檢驗出禁用原料蘇丹紅色素，歐萊德的男用女用養髮液兩項產品，也受到波及，葛望平表示，停產是為了消除消費者的疑慮，也一再強調，有疑慮的產品都沒有流入市面。

廣告 廣告

歐萊德董事長葛望平說：「我們全部攔截，零流出，桃園市衛生局已經兩度的進入，我們的工廠查核，都確認一致，沒有一瓶疑慮的批次產品，在消費者手上，外銷的3306瓶，也全部在中轉倉，即刻攔截召回。」強調公司從來沒有購買，含有蘇丹紅色素的原料，一切都是受到國際大廠的欺瞞，因為這一次出問題的，是國內「亦鴻企業」，從新加坡進口的違法原料，18項產品12家下游業者都中標。

業者強調，第一時間發現問題，就已經主動通報並下架回收，同時封存批號化妝品，共計5977支，提供消費者無條件退貨退款，台南市衛生局副局長林碧芬說：「另外3支為該公司留樣及20支送驗，所以所有的產品並未流入市面。」雖然有疑慮的產品沒有流入市面，不過最重要的，還是未來如何提升品管，防堵類似事件再次發生。

原始連結







更多華視新聞報導

綠藤生機「專心護唇油-莓紅版」含蘇丹紅 業者通報下架

蘇丹紅風暴！ 古寶無患子下架產品：「無條件退款」

食安風暴！驗出蘇丹紅仍製成產品賣 農產公司負責人遭訴

