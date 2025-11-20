捲袖就能救一命！洪貴忠帶領興達電廠百人響應造血建檔 善念從「相見歡」延續全廠

▲善的力量在擴散！興達電廠員工百人建檔，為血癌病患點亮重生希望。

【記者王苡蘋／高雄報導】為傳遞生命希望、延續善的循環，台電興達發電廠「同心園地」今（20）日下午於行政大樓會議室舉辦造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，邀請廠內同仁及承攬商加入「造血英雄」行列。活動起源於一場充滿愛與勇氣的「相見歡」，並在電廠內掀起一股溫暖風潮。

這份善念源自日前慈濟骨髓幹細胞中心舉辦的「豐生髓起・髄緣善恩」相見歡。興達電廠廠長洪貴忠親眼見證捐贈者與受贈者首度相見的動人瞬間，深受震撼。他表示，造血幹細胞捐贈不僅是醫療行為，更是「拯救一個家庭」的善舉，是最具力量的正能量分享。洪廠長在主管會議中分享這份感動，立即獲得「同心園地」社團熱烈響應，決定號召廠內同仁共同推廣建檔行動。

興達發電廠一向致力深耕地方，不只穩定供電，更以多元行動實踐企業社會責任。從長期推動永安濕地生態保育、保留黑面琵鷺棲地，到每年發放獎助學金回饋在地青年，並定期舉辦淨灘維護沿海環境，皆展現電廠作為地方夥伴的積極角色。此次將愛的觸角延伸至「守護生命」，更凸顯電廠在公益與社會關懷上的全面布局。

活動現場氣氛溫馨而熱烈，不少同仁在了解造血幹細胞捐贈流程後，排除原先的疑慮主動加入。慈濟骨髓幹細胞中心強調，現今技術已相當成熟，過程如同捐血小板般安全便利，而建檔資料則可能是某位血液疾病患者唯一的重生希望。「配對成功的機率極低，每多一位建檔者，就多一份生機。」慈濟志工再次呼籲。

洪貴忠廠長也以一句話鼓勵同仁：「若你錯過了在光復重建當鏟子英雄的機會，現在可以捲起袖子，化身造血英雄。」這份幽默卻深具力量的鼓勵，也讓更多同仁願意投入善的行列。

最終，本次活動共有 100 位台電及承攬商員工完成驗血建檔。楊姓同仁分享：「原來成為造血幹細胞捐贈者沒有想像中困難，能用這麼簡單的方式幫助別人，真的很有意義。」

興達發電廠表示，未來將持續與慈濟合作推動公益活動，讓愛的循環在社區與電廠內持續發芽，期盼更多人一起加入，成為他人生命中的光。（圖╱台電興達發電廠提供）