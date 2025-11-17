捲謝侑芯命案工作全被砍！ 黃明志苦求「有工作可找我談」：打工也行有收入就好

黃明志捲謝侑芯命案工作全被砍。（翻攝黃明志臉書）

台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日突於馬來西亞吉隆坡一家高級飯店猝逝，消息一出後震驚全台，而捲入該案的馬來西亞歌手黃明志今（17）日稍早發文說，本來排滿的工作已經被取消到明年底了，因此他也希望有工作的話可以找他談，「會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了」。

黃明志因涉入謝侑芯命案，一度被吉隆坡警方拘留9日，雖然先前已獲得口頭保釋，不過該起事件還是重創了他的形象。他今天發文說，由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。

黃明志坦言，本來排滿的工作已經被取消到明年底了，所以各位如果有幕後工作的可以找他做，收費好談，「或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了」。

黃明志也說，還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫他們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若「出事」則退全款。

