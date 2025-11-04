捲謝侑芯命案續失聯、改謀殺案偵辦 黃明志被大馬警「正式通緝」

生活中心／綜合報導

31歲網紅謝侑芯，上個月被發現猝死在馬來西亞的飯店，當時同房的還有大馬歌手黃明志，警方在男方身上搜出搖頭丸毒品，全案原本被列為猝死案調查，但今天（4日）突然宣布，改以謀殺案偵辦。而且大馬警方已經找黃明志六小時找不到，正式列為追緝名單。

大馬歌手黃明志，才因為涉嫌擁有毒品，跟濫用毒品，從警局被保釋出來，但網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝一事，調查方向大變動，改以謀殺案來偵辦。正臉照曝光，黃明志當時就和謝侑芯共處一室，現在大馬警方正式將他列為"追緝名單"，因為已經找他超過六小時，都沒找到。馬來西亞歌手黃明志：「（手銬）鎖前面比較有尊嚴，而且比較帥，可是通常是公眾人物，一定是鎖後面的。」現在恐怕不是被怎麼拍的問題，因為重重疑點都不利他。

大馬警方因找不到黃明志，將他列為追緝名單。（圖／中國報）

謝侑芯當時被發現倒臥浴缸，但浴室毫無水痕，身上蓋著白色毛巾。黃明志等到救護人員抵達後，也沒細說發生什麼事，就慌張往電梯走去，是警方看到，將他攔下。口口聲聲說沒吸毒，但9顆藍色小藥丸，確實在黃明志身上找到，尿檢甚至驗出四種毒品反應呈現陽性。抱怨救護車延誤，馬上遭到馬來西亞衛生部打臉，26分鐘就抵達案發現場。原本警方不朝性侵方向偵辦，現在也改口，將會釐清調查。

黃明志因謝侑芯猝逝案，遭大馬警方追緝。（圖／民視新聞）

謝侑芯猝逝前三天，才和閨密們在飯店拍影片，現在成了最後身影，謝侑芯經紀人也再發聲，整理四項，想釐清謝侑芯最後連絡到案發中間的18小時，到底發生什麼；以及對毒品謝侑芯是否知情，另外除了兩人外，是否有其他人在場，最後是想取得更多相關畫面。法醫高大成：「我也認為（黃明志）應該是說謊，應該是死在床上，因為兩人（吸毒吸到）神智不清，（黃明志）才發現啊人死掉了，我覺得重點是她怎麼死的比較重要，重點是她要自己吃的還是被餵毒。」只是現在，如果以謀殺罪來辦，強制死刑已經取消，改用替代刑罰，包含最高監禁40年、至少12下鞭刑，但必要時，法官還是可判死刑，不管如何，黃明志這回涉入的案外案，都已經引起外界高度關注。

