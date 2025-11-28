捲謝侑芯命案遭清算？黃明志爆恐「永別歌壇」

黃明志在謝侑芯命案后，首發新歌。（摘自黃明志臉書）

馬來西亞音樂鬼才黃明志日前在社群上PO出新歌〈誤解就誤解〉，據知情人士透露，歌曲是對某些大馬媒體「正面反擊」，據了解這次風波讓他傷害巨大，「黃明志的創作旅程可能已走到盡頭。」因此新歌可能就是他身為音樂人生涯最後一首歌。

黃明志在捲入謝侑芯命案後，透過新歌〈誤解就誤解〉為自己多日心情抒發。他質疑大馬某些媒體從不利角度切入，像是早已準備好劇本，只等新聞事件曝出便能立刻執行「人格斬首」，這是長年累積對他的個人成見與敵意，在這波爭議中被放大到極致。某些當地媒體選擇忽視尚未確認的事實，以聳動標籤與偏頗敘事引導大眾情緒，才讓「未審先判」的風向越滾越大，彷彿等不及要把他推入萬劫深淵。

近期許多台灣粉絲想關心黃明志的處境，台灣媒體在無法取得第一手可靠資料的狀況下，只能引用某些大馬媒體的內容，於是「偏差資訊」被不斷複製、放大，最後才會讓大眾看到一片紛亂、失真、甚至與事實有差距的消息。然而知情人士坦言，那些內容距離事實有一大段差距，只是受限於正在進行的司法調查，細節無法公開，「這些報導的版本，跟真正的事件，根本不是同一件事。」

然而這次風波帶來的傷害巨大，據了解「黃明志的創作旅程可能已走到盡頭。」未來是否還有新作品，現在沒有任何答案，也許都會在這場風暴後塵歸塵、土歸土。這首歌，有可能就是他生涯最後一首，留下他身為音樂人最後的吶喊。

★未經判決確定，應推定為無罪。

