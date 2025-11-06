社會中心／綜合報導

網紅謝侑芯命案出現大逆轉！原本警方說突發性心臟病"猝死"，如今轉為謀殺罪調查，因為發現遺體曾被移動過，同房的黃明志被搜出搖頭丸、還被驗出四種毒品陽性反應。但他神隱兩天，一度被懷疑潛逃出境而遭通緝。今天（5日）清晨在朋友跟律師的陪同下，現身警局投案。網友還發現，他竟然今天在串流平台上傳新歌。

帶著招牌帽子，把口罩拉到下巴，打扮低調，神隱2天被懷疑潛逃出境，遭通緝的歌手黃明志，在朋友以及律師的陪同下，清晨終於現身警局，進警局前甚至還先自拍。

廣告 廣告

他還發文說，自己從新山到了吉隆坡，跟警方約了時間到警局報到，接下來會全力協助調查，給社會以及謝侑芯的家屬一個交代。更強調，絕對不會逃，過去7次被通緝，都是主動去報到，有網友挺他大讚，主動報到明智之舉，清者自清，但更有網友留言狠酸，不管有沒有謀殺，供詞都很支吾其詞，躲起來的行為更是反常。更質疑逃2天可能是想讓身上的藥效退掉，最後再出面驗尿而已。

黃明志發文「不會逃」 凌晨投案 網友發現竟還「上傳新歌」

捲謝侑芯命案! 黃明志凌晨到案喊"不會逃" 竟還上傳新歌（圖／民視新聞）不過，投案這天，他還在串流平台上架新歌"Very帥"，也引來調侃「原來失聯是在上傳新作」嗎？

吉隆坡總警長拿督法迪爾：「現在警方將案件列為，刑事法典302條文（謀殺）調查。」

黃明志發文「不會逃」 凌晨投案 網友發現竟還「上傳新歌」

捲謝侑芯命案! 黃明志凌晨到案喊"不會逃" 竟還上傳新歌（圖／民視新聞）31歲的網紅謝侑芯，原本傳出因為突發性心臟病猝逝，現在案情大逆轉，警方將用謀殺罪調查，還原整起案件，10月19號，謝侑芯透露到馬來西亞工作，22號下午，吉隆坡警方獲報，謝侑芯倒臥五星級飯店浴缸，當場宣告死亡，同時也在同房的黃明志身上，搜出9顆藍色搖頭丸，11月2號，黃明志發文強調，自己絕對沒有吸毒，還批評救護車延誤一小時才抵達，卻被打臉，救護車26分鐘就抵達。4號，警方確認，謝侑芯的遺體，曾在報警前被移動過，證據指向黃明志是關鍵人物，案件也轉變成謀殺罪調查，並發布通緝，5號他到警局投案。

謝侑芯過去曾拍攝過黃明志的MV，兩人早就認識，但是否真的如黃明志所說，待在一起是討論合作拍片？案情撲朔迷離，又牽扯到一條人命魂斷異鄉，誰也不敢輕忽。

原文出處：黃明志發文「不會逃」 凌晨投案 網友發現竟還「上傳新歌」

更多民視新聞報導

黃明志稱對謝侑芯做1事！高大成疑「可能致死原因」全說了

黃明志涉謀殺謝侑芯可引渡來台？律師曝「3關鍵」

黃明志涉謀殺主動投案！律師抗辯成功 延扣從7天變6天

