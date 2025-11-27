捲謝侑芯命案！黃明志見香港惡火 「黑底白字」發聲

黃明志近期捲入命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）





香港大埔宏福苑26日下午2時51分發生五級火警，8棟大樓延燒7棟，截至27日晚間10時45分，火警共造成75人死亡、76人受傷。不少藝人也發聲祈福、協助轉發救援資訊。對此，近期捲入命案的馬來西亞歌手黃明志也發聲。

黃明志27日透過社群平台發文，以英文寫下「給我在泰國南部、馬來西亞北部和香港的朋友們，請注意安全、保持堅強。我的心與你們同在。」即便身處官司糾紛，仍心繫香港大火，不少人看到後回應「你也加油」。

黃明志為香港大火發聲。（圖／翻攝自黃明志IG）

事實上，黃明志先前捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖然女方遺體已經火化，但驗屍報告尚未出爐，黃明志獲得警方口頭保釋至26日屆滿，大馬警方也再次延長2週的口頭保釋期。



