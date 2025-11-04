捲謝侑芯命案！黃明志遲未到案遭通緝 經紀人急喊「太弔詭」：聯繫不上藝人

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，原先被列為自然死亡的案件，近日因新線索出現，當地警方宣布改朝「謀殺」方向偵辦，並正式將黃明志列為通緝對象。由於他至今仍未到案接受調查，引發各界議論。對此，黃明志在台灣的經紀人今（4）日表示，自己也聯繫不上黃明志，但相信他會自行前往警局協助調查。

黃明志捲入謝侑芯命案遭警方通緝，其經紀人坦言「自己目前也聯繫不上人」。（圖／黃明志臉書）

網紅護理系女神謝侑芯在馬來西亞暴斃身亡，警方4日宣布從原本猝死轉向謀殺方向調查，鎖定與謝侑芯最後接觸的歌手黃明志為首要關鍵人。由於黃明志尚未到案且呈失聯狀態，因此被列為通緝犯，當地警方持續追捕中。

對此，黃明志在台經紀人表示，自己目前也聯繫不上人，但仍相信黃明志的判斷力，「他會自行前往警局協助調查。」經紀人坦言，外界各種爆料真假無從考察，「只能說太弔詭了，我不想講一大堆蹭流量，這事不是小打小鬧，各位想要流量要有底線。」

經紀人強調，團隊目前都是站在家屬立場，等待官方調查結果，希望能釐清兩位當事人狀況，呼籲各界等待結果，「我說什麼都不會對本事件有任何幫助，我沒有看法，沒有想法。我不是網路法官！」。

