捲謝侑芯命案！黃明志「4毒品尿檢陽轉陰」高大成喊離譜

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志IG）





馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理師女神」謝侑芯命案，演藝事業全面停擺，起初尿液檢驗結果對4種毒品呈陽性反應，被依持毒、吸毒等罪嫌起訴；昨（18）日他的律師出庭表示，黃明志的尿液檢驗報告呈陰性反應。法醫高大成對「陽轉陰」的尿檢結果直呼很離譜。

黃明志今日在社群發文，感嘆現在處在人生中的最低谷時期：「工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待，我也已經很久很久沒出門了」，看著窗外的大雨感到鬱悶，他說收到法庭傳來好消息，過幾天要開庭，希望判決跟昨天聽到的一樣：「各位的祝福和關心我都收到了，還有感謝所有為我說話的人。」

針對黃明志尿檢「陽轉陰」的報告結果，法醫高大成也對此作出看法，他認為警方當場驗尿的可信度很高，當初驗出結果顯示陽性，基本上就是有使用藥物；考量到藥物會在5天內排出體外，因此要做第二次檢驗，尿檢方式會測不到毒品反應。

高大成指出，自己並不了解馬來西亞檢警的做法，但是在台灣要做第二次採檢會從毛髮檢測，因為藥物殘留在毛髮的時間可達數個月，最長可以查到半年內是否吸毒；他說看到新聞覺得很離譜，命案的重點應是當時的事情、而非現在的事情，不清楚該律師提出的尿檢結果是哪一個時間點，一切交由判決結果斷定。

