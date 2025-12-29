捲謝侑芯案傳失業！黃明志開4條件「金主」找到了

娛樂中心／李汶臻報導

31歲台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝死案，案件後續改以謀殺案偵辦。而大馬歌手黃明志，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，被指是該案的關鍵人物，更兩度遭延扣配合調查。未料案情隨後出現大逆轉，黃明志的尿檢報告顯示，他對4種毒品全數呈陰性反應，12月22日黃明志吸毒案獲判無罪並當庭釋放。黃明志28日再度針對謝侑芯案發聲，並PO出「上工畫面」，宣布正式復工。

捲入謝侑芯案的黃明志先前曾發文抱怨，原本排到明（2026）年底的滿滿工作行程，已全部被取消。當時為了緩解失業、沒收入的困境，黃明志還PO文找「打工」，寫下「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了」

另外，每年因應農曆春節都會推出新年歌的黃明志，先前也抱怨稱出事後「贊助商跑掉了」。他當時為了尋找贊助廠商，不惜開出優渥條件，包括「有附贈廣告歌」、「確定無粗口及不良內容」、「比歷年每一首都好聽」，更承諾「MV點閱率若低於10M退款一半，農曆新年前若『出事』則退全款」。

如今，「金主」似乎找到了。黃明志28日上傳最新工作照，開頭第一句隱晦提到謝侑芯案，表示「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV」，並感謝每一位信任他的朋友和夥伴們，同時要大家敬請期待，宣告正式復工完成MV拍攝工作。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

