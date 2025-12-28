捲謝侑芯案沉寂2個月！黃明志無預警宣布喜訊 未來新動向曝光
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，並被指控吸毒，雖然沒有證據顯示他與案件有直接關聯，但仍全面停工。黃明志22日在律師陪同下，現身吉隆坡法庭大廈4樓第三刑事推事法庭，因尿液檢測結果顯示陰性，獲判無罪釋放。隨著判決結果逆轉，黃明志今天（28日）也宣布好消息，近期將正式復工。
謝侑芯案過去2個月後，黃明志今天在社群平台上分享MV拍攝的工作照，並在貼文中寫下「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV……謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！」此外，他也預告將推出以「馬」為主題的全新新年歌，預計新歌會延續其一貫無厘頭且具爭議性的創作風格。
回顧案發經過，黃明志被控於10月22日傍晚，在吉隆坡金馬警區總部毒品罪案調查組辦公室的廁所內接受尿檢後，發現體內含有安非他命、冰毒、K他命以及大麻酚（THC）的毒品成分，觸犯1952年危險毒品法令。若罪刑成立，將可被判罰款不超過5000令吉 （約新台幣3萬9000元）或徒刑2年，並得接受為期2至3年的監督。
黃明志否認指控，而該案於18日審理時，他因感染甲型流感病毒，沒有親自出庭。黃明志代表律師鄭清豐當時透露，他接獲檢方告知委託人的尿液檢測結果對毒品呈陰性反應，因此要求擇定此案再次審理並獲批准。
檢方22日在法庭上正式宣布，黃明志因尿液檢測報告呈現陰性，因此其獲判無罪釋放，並退回2000令吉（約新台幣15500元）保釋金。不過，黃明志另還被控一項持有毒品罪，將在2026年1月19日開庭審理。
看更多 CTWANT 文章
規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人
深夜強震後「往竹科路上紅爆」！工程師急衝回廠 網：護國神山守護者
最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 48
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 135
中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導又有男子突然衝進台北市誠品南西店，造成民眾恐慌！周六晚間八點多，有一名男子站在南京西路的馬路中央，警方擔心發生危險，要他趕快過馬路，沒想到，男子突然衝進誠品南西店，情緒還相當激動，讓周造民眾都嚇了一跳，過程中，他除了辱罵員警，還企圖動手，結果遭到警方壓制，帶回管束。民視 ・ 2 小時前 ・ 3
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 6
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 1 天前 ・ 3
無照男酒駕撞壞「媽媽的瑪莎拉蒂」 友頂罪被識破
台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 10
搬200公斤水晶洞遭砸身亡! 母淚訴19歲兒"沒勞健保"
社會中心／葉為襄、王毓珺、李澤民、吳培嘉 新北報導繼續帶您追蹤，昨天（27日）發生在新北市五股外寮路的驚悚意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到，和雇主一起搬家時，被重達200公斤的水晶洞砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，下午（28日）遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投勞健保，怎麼會讓新手去搬這麼重的物品。余姓死者媽媽痛訴到醫院的時候他已經OCHA，所以我想要知道說，這到底一個多小時的時間，到底發生了什麼事情，兒子就這樣子就沒有了，她哭紅雙眼，到殯儀館相驗兒子遺體，怎麼都沒想過，年僅19歲的寶貝兒子，入伍前短期到搬家公司打工，卻從此天人永隔。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)意外就發生在一瞬間，週六中午12點，19歲余姓工人和26歲的蔡姓同事，站在貨車下方，當時46歲的余姓雇主，站在車上，要把跟170公分成人高的水晶洞、寬60公分，重達200公斤，不料，水晶洞突然倒塌，19歲余姓工人後腦勺被砸出凹洞，血流不止，送醫不治，檢警介入調查，不只媽媽質疑，姐姐也指控搬家公司，防護措施有問題。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)余姓死者姐姐更補充水晶洞它本身這麼重，為什麼都沒有想過說要用機器，或者是用更多的人力去處理，就是都沒有做事前評估，才會發生這樣的事情。余姓死者媽媽認為他兒子才19歲，可是卻把一個這麼危險的東西，讓他去執行，希望兒子這次犧牲的時候，因為知道現在有很多的雇主，他們是沒有幫勞工保勞健保的，因為兒子也是，希望說相關單位可以重視這件事情。余姓死者母親根本無法接受，19歲兒子沒被投保勞健保，等於工作沒保障，雇主疑似違法，還要員工自行加保工會，家屬嚴肅要求政府得加強工安和勞動檢查，避免類似事件再度發生。原文出處：搬２００公斤水晶洞遭砸慘死！ 母淚訴１９歲兒「沒保勞健保」 更多民視新聞報導嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治民視影音 ・ 3 小時前 ・ 3
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 5
7.0強震過後！蘇花公路驚傳土石崩落 紅色賓士車慘被砸中...引擎蓋凹了
27日深夜，宜蘭外海發生7.0強震，全台有感超級搖晃，各地紛紛傳出落石、大樓磁磚掉落等災情，今（28日）上午，47歲李姓女子駕駛紅色賓士車，行經蘇花公路台9線116.1公里處東澳路段時，突然天降落石砸中賓士車，駕駛李女及車內女乘客都嚇一大跳，所幸均未受傷，不過前方引擎蓋凹陷，車內的安全氣囊也爆出。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
讓殺人少年孝順死者父母？新北割頸案判決惹議 高院急發聲：沒要家屬接受
前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。楊父不滿表示，曾有法官當庭詢問「讓兇嫌孝順被害人父母」，對此高院則於26日緊急發聲。針對「讓兇嫌孝順被害人父母」爭議，高院26日深夜聲......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 10
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
平安夜不平安！邱毅揪罪魁禍首竟是「這人」
[NOWnews今日新聞]前立委邱毅表示，許多人向他反映，平安夜有種很不平安的感覺，他認為是因為綜觀2025年樁樁件件，可見台灣的司法早已淪為政治鬥爭的工具，也成為偽善的假道學，而青鳥黑熊綠蛆橫行，台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
追不到垃圾車慘摔! 台中男"含恨一天"亮刀追砍清潔員
民視新聞／綜合報導台中清水有民眾急著倒垃圾，追趕垃圾車，焦急之下狂奔，不慎跌倒舖街，結果隔天他氣不過，竟持刀要找清潔隊員理論，所幸清潔隊員發現後，立刻上車鎖門，躲過一劫，但對方卻持續揮砍車門，警方獲報到場後，立刻逮捕持刀現行犯，移送法辦！垃圾車來囉！家家戶戶抓緊時間倒垃圾，但是這名男子手上拿的不是垃圾，而是一把刀，因為他前一天倒垃圾追車追到跌倒，讓他氣憤難平，氣沖沖要找清潔隊理論。知情民眾（變音處理）：「他就是（垃圾車）開得快，他要丟垃圾用跑的，跑到那邊就跌倒。」民眾：「（持刀）很不好啦也沒有必要啦，倒不到明天再倒就好了。」事發地點在清水區神清路，民眾算準時間等垃圾車來，持刀要找清潔隊員理論。（圖／民視新聞）事發在27日上午11點多，持刀男子算準時間埋伏，就等著垃圾車開來清水區神清路，民眾議論紛紛，有人說垃圾車確實有開比較快一點，但也沒必要持刀暴力相向！清水區清潔隊長邱雅琳：「清潔隊執行垃圾收運勤務，行經神清路時，遇有民眾持刀揮砍車門，疑似因前一日未倒到垃圾，而心生不滿，司機下車查看車輛情況，未料已經返家的民眾，再次持刀衝出，以西瓜刀追砍司機。」驚險一瞬間，清潔隊員迅速上車鎖上車門，但對方還是持續揮砍車門，情急之下，趕緊報案求救。清水分局大楊派出所長林士欽：「本分局獲報後，隨即啟動優勢警力趕赴現場，及時將蔡嫌以現行犯逮捕到案，全案依法移送，台中地檢署偵辦。」持刀民眾揮砍車門，隊員躲車上上鎖，躲過一劫。（圖／民視新聞）所幸整起事件沒有釀成人員傷亡，只有車門被揮砍。清潔隊辛苦出勤值得尊敬，就算遇有糾紛也應該理性應對，持刀攻擊下場出爐，還沒爭取到自己倒垃圾的權益，反而先吃上官司！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：追不到垃圾車慘摔"含恨一天" 台中男子亮刀追砍清潔員 更多民視新聞報導車內強脫女同事內衣舔胸部 高雄男砸600萬賠罪仍被告「肉身佔位」踢鐵板！駕駛「出這招」網讚：是個狠人嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
五股19歲男打工搬水晶洞被砸死 母相驗泣：連勞健保都沒有
昨（27）日，一名19歲余姓男子日前在新北市五股區外寮路藝品店倉庫搬運水晶洞藝品時，遭到倒下的200公斤重石雕重擊頭部，經送醫急救後仍宣告不治。余母在相驗時痛訴，年輕兒子只是去打工，竟發現老闆沒有替他投保勞健保，呼籲相關單位重視此事。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
傳產老闆發文恐嚇「人死不夠多」 檢2天起訴
新北市 / 綜合報導 張文犯下震驚社會的隨機攻擊案引發社會不安，沒想到23日有一位游姓男子使用手機登入臉書帳號，以本人名義寫下多句恐嚇言論，讓民眾人心惶惶，經過調查局新北市調查處追查後發現，這位游姓男子大有來頭是念國立大學EMBA碩士學歷，更是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為多年前曾和同學發失糾紛，心懷不滿才做出不當行為，事後檢方火速在2天內偵結，將游姓男子以涉犯恐嚇公眾等罪嫌起訴。身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，將高大身材襯托得更加挺拔，他是46歲游姓男子，會被上銬帶回全是因為他被查到，在張文隨機攻擊案發後，上網PO出恐嚇言論，游姓男子在臉書上公開寫下，我全都不要，還口出威脅表示，全部下地獄永世不得超生，最後還寫到，我要趕進度了人死的不夠多。文章中不只點出自己曾就讀的學校，還點出特定人士的姓名，不當言詞引發社會不安，也讓民眾人心惶惶，檢調追查，發現游姓男子擁有國立大學EMBA碩士學歷，還是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為三四年前與EMBA的同學發生糾紛，心懷怨念。看到北捷事件後，23日中午在公司內用手機登入臉書帳號，以本人名義寫恐嚇言論，新北市調查處發現後，循線找到將游姓男子，火速將他拘提到案，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「經檢察官拘提到案後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，於近日偵結起訴。」非本案律師葉恕宏說：「依照刑法第151條規定，若行為人以文字，影像或其他方式，對於公眾或不特定多數人發出恐嚇，且內容足以使一般人心生畏懼，就構成恐嚇公眾罪最重得處兩年以下有期徒刑。」網路世界看似自由，但若是逾越法律界限就可能面臨法律責任，這次游姓男子在網上散播恐怖言論，如今也要為自己的行為付出慘痛代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
開媽媽的海神「載友狂歡」 26歲男酒駕自撞釀4傷
台中26歲男子，駕照被吊扣，卻開著 他的母親 要價 3百多萬的海神豪車，載朋友 到夜店 喝酒狂歡，喝得爛醉、還硬要開車，回逢甲租屋處，失控撞上路邊的石墩，造成車上33歲的女乘客頭破血流，另外2男1女也受傷，但他不但不配合酒測，同行友人甚至還拍掉記者的手機，態度相當囂張，而李姓男子被依公共危險送辦，車上4人沒阻止他酒駕，每人最高可罰1萬5千元。 #海神#狂歡#酒駕自撞#態度囂張東森新聞影音 ・ 5 小時前 ・ 1
快訊／又是中山誠品！詭男衝入店遭警壓制急喊：我腳抽筋了
社會中心／周希雯報導台北中山誠品本月19日才爆發隨機砍人案，令全台人心惶惶，社會氣氛高度緊繃。沒想到今（27日）傳出，該地點又爆出脫序事件，1名男子先在馬路中間逗留，見員警上前勸導竟加速狂奔、衝進誠品南西店，還疑似有暴力襲警的行為，當場被壓制逮捕。整個過程被現場不少民眾目睹，後續狀況仍有待釐清。民視 ・ 22 小時前 ・ 2
宜蘭7.0強震全台有感！飯店玻璃爆 貨架商品掉滿地
宜蘭縣 / 綜合報導 昨(27)日深夜的強震全台有感，距離震央只有32.3公里的宜蘭首當其衝。礁溪有飯店玻璃被震到碎裂、中間還破了一個大洞，經過一夜後承受不住，直接重砸在地面，瞬間碎成好幾塊。還有超市貨架上的商品掉滿地、東倒西歪，玻璃瓶被震落，碎片四濺、液體也流滿地。居民和遊客回想地震當下都餘悸猶存，甚至有人急忙逃命。收銀台吊牌劇烈地搖晃，宜蘭的超市店員緊皺眉頭嚇壞了，左手扶住台面，右手也緊抓著桌子不放，整個人重心往下蹲低，神色驚恐不停轉頭左右張望，因為近海27日深夜11點05分，發生強震全台有感。超市店員說：「客人也有嚇到。」面對突如其來的地震，不只店員受到驚嚇，店內正在採買的客人，也嚇得被釘在原地，抬頭四處張望就怕有東西砸落，禍從天降。超市客人說：「有啊，嚇一跳，很大一跳。」超市客人說：「還滿大的，我們就想說在原地看一下情況。」貨架上商品掉滿地東倒西歪，玻璃瓶掉落瓶身碎成好幾塊，裡頭的液體全都流出來，地板上溼答答一片。超商業者說：「搖很大，東西就倒掉啊，倒不少，沒有什麼事，就東西倒掉而已。」以縣府為基準，宜蘭距離震央只有32.3公里首當其衝，連礁溪的溫泉飯店也有災情，昨天，整片的落地窗面目全非，玻璃呈現放射狀碎裂，密密麻麻的裂紋布滿表面，中間還破了一個大洞，經過一夜。不敵狂風整塊掉落重砸在地面上，瞬間碎成好幾塊，業者一大早就忙著清理，住客回想事發當下餘悸猶存，同車隊20多人都逃到對面超商。飯店住客周小姐說：「在11樓所以非常非常地搖，能夠在環島的時候同時碰到兩個地震(台東，宜蘭)，表示我們明年要發了。」而位在宜蘭五結的釣蝦場，同樣感受到地震威力，釣蝦池的水像海浪，還湧到地上。釣蝦場老闆說：「我比較比較怕客人受到驚嚇。」釣蝦場老闆說地震發生當下，很擔心客人會受到驚嚇，幸好地震雖大，但在宜蘭沒有造成嚴重災情。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話