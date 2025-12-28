捲謝侑芯案沉寂2個月！黃明志無預警宣布喜訊 未來新動向曝光

馬來西亞歌手黃明志。（資料照／彭子桓攝）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，並被指控吸毒，雖然沒有證據顯示他與案件有直接關聯，但仍全面停工。黃明志22日在律師陪同下，現身吉隆坡法庭大廈4樓第三刑事推事法庭，因尿液檢測結果顯示陰性，獲判無罪釋放。隨著判決結果逆轉，黃明志今天（28日）也宣布好消息，近期將正式復工。

謝侑芯案過去2個月後，黃明志今天在社群平台上分享MV拍攝的工作照，並在貼文中寫下「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV……謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！」此外，他也預告將推出以「馬」為主題的全新新年歌，預計新歌會延續其一貫無厘頭且具爭議性的創作風格。

回顧案發經過，黃明志被控於10月22日傍晚，在吉隆坡金馬警區總部毒品罪案調查組辦公室的廁所內接受尿檢後，發現體內含有安非他命、冰毒、K他命以及大麻酚（THC）的毒品成分，觸犯1952年危險毒品法令。若罪刑成立，將可被判罰款不超過5000令吉 （約新台幣3萬9000元）或徒刑2年，並得接受為期2至3年的監督。

黃明志否認指控，而該案於18日審理時，他因感染甲型流感病毒，沒有親自出庭。黃明志代表律師鄭清豐當時透露，他接獲檢方告知委託人的尿液檢測結果對毒品呈陰性反應，因此要求擇定此案再次審理並獲批准。

檢方22日在法庭上正式宣布，黃明志因尿液檢測報告呈現陰性，因此其獲判無罪釋放，並退回2000令吉（約新台幣15500元）保釋金。不過，黃明志另還被控一項持有毒品罪，將在2026年1月19日開庭審理。

