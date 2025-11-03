捲謝侑芯疑案 黃明志「警局照」太震撼！2袋毒品曝光

網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，黃明志成關鍵人物。（圖／攝自IG@irisirisss900、亞洲通文創提供）

台灣網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，事件疑點重重，歌手黃明志也被捲入其中。警方指出，謝侑芯是在與黃明志同住酒店過夜後被發現昏迷，隨後送醫不治。解剖報告尚未出爐，是否涉及毒品仍需進一步檢驗。稍早，黃明志警局照片曝光，同時身上查獲9顆藍色藥丸，經證實為搖頭丸「愛他死」（Ecstasy）。

《中國報》公開黃明志警局照片，立即引發討論，畫面中黃明志穿著白T，表情嚴肅；另一張照片則顯示警方從他身上查獲的9顆搖頭丸，共分裝成2包，一包2顆，另一包7顆。警方指出，醫護人員抵達現場時，黃明志神色慌張，試圖離開，慌亂舉動正好被警方注意到，隨即遭到盤查。

針對涉毒說法，黃明志發聲明強調自己「沒有吸毒」。但初步尿檢顯示，他體內含有安非他命、甲基安非他命、氯胺酮及THC等4種毒品成分。黃明志因涉及持毒與濫用毒品兩罪於10月24日被正式起訴，全案將於12月8日開庭審理。依馬來西亞法規，若罪名成立，持毒可判至少2年監禁或不超過5年，鞭刑至少3下或不超過9下；吸毒部分可處罰款最高不超過5000令吉（約3萬6千台幣）或監禁最高2年。

歌手黃明志被逮。（圖／中時資料照）

根據黃明志口供，當日他與謝侑芯討論影片拍攝內容，之後發現她在浴缸昏迷，曾嘗試心肺復甦但未果，隨即呼叫救護車。馬來西亞醫院初步報告指出死因為心臟病發，但謝侑芯家屬對此難以接受。警方表示，目前偵辦方向暫不涉及性侵，但將持續追查毒品及其他相關證據，以釐清事件真相。

